Các sao Việt đình đám showbiz bất ngờ tuyên bố dừng từ thiện, khán giả tò mò tìm hiểu lí do 'à ra thế'

Việc các ngôi sao đình đám showbiz dừng từ thiện bất ngờ khiến khán giả vô cùng quan tâm.

Sáng 11/9, Việt Hương cho hay đến ngày 15/9 sẽ ngừng hoạt động thiện nguyện. Nữ danh hài tâm sự, tình hình sức khỏe của cô và ê-kíp đã đuối, không thể gắng gượng thêm được nữa. Song song đó, cô cũng thừa nhận bản thân còn thiếu kinh nghiệm trong công việc thiện nguyện nên sẽ dừng lại để học hỏi thêm, hoàn thiện cho những lần sau. Việt Hương là ngôi sao chăm hành thiện nhất showbiz Việt Hương từng thông báo việc viên gạch bay lạc vô nhà Danh hài chia sẻ: "Cả nhà ơi, hơn 2 tháng Hương và ê-kíp đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương, cũng như sức khỏe của ê-kíp chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm. Nhưng Hương vẫn nhớ câu 'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân'. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn, không có những khuyến điểm trong lúc trao tặng lần sau. 15/9 Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe".

Bên cạnh việc dừng từ thiện, siêu mẫu Trang Trần cũng công khai toàn bộ giấy tờ giao dịch, sao kê suốt hơn 3 tháng qua và thông báo chính thức dừng lại việc đồng hành cùng bếp ăn miễn phí trong mùa dịch. Trang Trần cũng là chân dài rất chăm hành thiện Chân dài bộc bạch: "Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó.Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao 'gạch đá'".'

Thông báo của cựu mẫu trên trang cá nhân Ngoài hai ngôi sao đình đám trên thì MC Đại Nghĩa cũng thông tin dừng việc từ thiện. Lý do anh đưa ra là vì tài khoản thiện nguyện đã thanh lý hết hàng và nguồn nhân lực cũng không còn, chỉ có Đại Nghĩa và ca sĩ Mỹ Hạnh nên không thể chở đồ đi khắp nơi. Đại Nghĩa cho biết: "Sắp tới ngày 15/9 cũng đã mở cửa, tương đối thoáng cho mọi người. Cho nên Nghĩa nghĩ rằng hỗ trợ về lương thực có lẽ đến đây cũng tạm đủ. Đúng trong thời điểm này khó khăn lắm, nên đúng là ở đâu thì người ta cũng cần và mình cũng đã làm hết sức mình của mình thôi, chứ còn gọi là đủ thì chắc chắn không bao giờ là đủ... Một ngày cao lắm Nghĩa chạy đến 3 - 4 chuyến, cao lắm chỉ được 3 chuyến. Chưa tính đến mấy chốt bị chặn, phải đi vòng đường khác rất là cực. Nghĩa phải đi vòng rất nhiều đường để trao quà cho mọi người... Cho nên xong chuyến hàng của ngày hôm nay, phía Nghĩa xin tạm ngừng một thời gian để chờ hồi phục". MC Đại Nghĩa được khán giả khen khi tích cực giúp đời Việc các sao showbiz dừng hành thiện khiến khán giả vô cùng tiếc nuối, tuy nhiên ai nấy cũng đều dành một tràng pháo tay hoan nghênh vì thời gian qua họ đã cống hiến thời gian của mình làm những việc ý nghĩa giúp đỡ bà con trong thời gian khó khăn. Ảnh: Tổng hợp

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