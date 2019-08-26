Ca sĩ Trang Nhung khoe được chồng đại gia hơn 13 tuổi cưng chiều, ôm hôn thắm thiết

Sau nhiều năm chung sống, ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc vì được ông xã đại gia hơn 13 tuổi bất ngờ làm điều lãng mạn trong ngày sinh nhật.
- Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ ảnh 'dìm' nhan sắc trong ngày sinh nhật
- Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc khi đón sinh nhật tuổi 19
Mới đây, ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc khoe được ông xã đại gia làm điều ý nghĩa trong ngày sinh nhật. Dù không phải là người sống lãng mạn nhưng vì vợ, doanh nhân Nhật Phương đã chuẩn bị hoa, bánh kem với hi vọng bà xã được vui. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ nữ ca sĩ vì được chồng yêu chiều sau thời gian dài chung sống và có đến 4 người con.
Cô viết: "Hôm qua anh xã đã âm thầm làm cho Nhung điều bất ngờ cả nhà ạ! Anh ấy không lãng mạn suốt bao năm, nhưng bây giờ anh ấy đã 'thể hiện tình cảm kiểu hoa và bánh kem' với mình, mình cảm thấy hạnh phúc!
Đúng như lời anh nói 'Không bao giờ muốn vợ buồn, nhưng sao nhiều khi anh thấy mặt em cứ buồn buồn'... Mặc dù Nhung đã nói là 'Em không sao!' nhưng chồng không tin... Cảm ơn chồng - cảm ơn người tình của tui nha, đã luôn cố gắng làm cho tui vui, cũng như các con vui!".
Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh được ông xã hơn 13 tuổi cưng nựng, ôm hôn ngọt ngào trước mặt mọi người. Có thể thấy, bà mẹ 4 con đang rất hài lòng với cuộc sống viên mãn bên chồng và các nhóc tỳ đáng yêu.
Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Trang Nhung khi lấy được người chồng hợp ý, thương yêu vợ con hết lòng.