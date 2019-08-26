Ca sĩ Trang Nhung khoe được chồng đại gia hơn 13 tuổi cưng chiều, ôm hôn thắm thiết

Hậu trường 26/08/2019 14:53

Sau nhiều năm chung sống, ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc vì được ông xã đại gia hơn 13 tuổi bất ngờ làm điều lãng mạn trong ngày sinh nhật.

Mới đây, ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc khoe được ông xã đại gia làm điều ý nghĩa trong ngày sinh nhật. Dù không phải là người sống lãng mạn nhưng vì vợ, doanh nhân Nhật Phương đã chuẩn bị hoa, bánh kem với hi vọng bà xã được vui. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ nữ ca sĩ vì được chồng yêu chiều sau thời gian dài chung sống và có đến 4 người con.

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Ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc khi được chồng đại gia chuẩn bị hoa...
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... cùng bánh kem mừng sinh nhật đầy lãng mạn - Ảnh: FB

Cô viết: "Hôm qua anh xã đã âm thầm làm cho Nhung điều bất ngờ cả nhà ạ! Anh ấy không lãng mạn suốt bao năm, nhưng bây giờ anh ấy đã 'thể hiện tình cảm kiểu hoa và bánh kem' với mình, mình cảm thấy hạnh phúc!

Đúng như lời anh nói 'Không bao giờ muốn vợ buồn, nhưng sao nhiều khi anh thấy mặt em cứ buồn buồn'... Mặc dù Nhung đã nói là 'Em không sao!' nhưng chồng không tin... Cảm ơn chồng - cảm ơn người tình của tui nha, đã luôn cố gắng làm cho tui vui, cũng như các con vui!".

Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh được ông xã hơn 13 tuổi cưng nựng, ôm hôn ngọt ngào trước mặt mọi người. Có thể thấy, bà mẹ 4 con đang rất hài lòng với cuộc sống viên mãn bên chồng và các nhóc tỳ đáng yêu.

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Dù đã có đến 4 người con nhưng nữ ca sĩ vẫn khá thẹn thùng khi ông xã thể hiện tình cảm ngọt ngào thế này - Ảnh: FB
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Giữa năm 2019 xuất hiện tin đồn cặp đôi ly hôn sau 23 năm chung sống, tuy nhiên Trang Nhung đã lên tiếng phủ nhận thông tin thất thiệt - Ảnh: FB
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Cô được mệnh danh là 'ca sĩ nhà trăm tỷ' vì sở hữu cơ ngơi khổng lồ - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ ôm hôn ông xã hơn 13 tuổi để thể hiện tình cảm - Ảnh: FB
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Ca sĩ Trang Nhung kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương vào năm 1996 và gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Mãi đến thời gian gần đây, nữ ca sĩ mới hoạt động lại - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Trang Nhung khi lấy được người chồng hợp ý, thương yêu vợ con hết lòng.

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Từ khóa:   Trang Nhung doanh nhân Nhật Phương

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