Ca sĩ Trang Nhung khoe được chồng đại gia hơn 13 tuổi cưng chiều, ôm hôn thắm thiết

Mới đây, ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc khoe được ông xã đại gia làm điều ý nghĩa trong ngày sinh nhật. Dù không phải là người sống lãng mạn nhưng vì vợ, doanh nhân Nhật Phương đã chuẩn bị hoa, bánh kem với hi vọng bà xã được vui. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ nữ ca sĩ vì được chồng yêu chiều sau thời gian dài chung sống và có đến 4 người con.

Ca sĩ Trang Nhung hạnh phúc khi được chồng đại gia chuẩn bị hoa...

... cùng bánh kem mừng sinh nhật đầy lãng mạn - Ảnh: FB

Cô viết: "Hôm qua anh xã đã âm thầm làm cho Nhung điều bất ngờ cả nhà ạ! Anh ấy không lãng mạn suốt bao năm, nhưng bây giờ anh ấy đã 'thể hiện tình cảm kiểu hoa và bánh kem' với mình, mình cảm thấy hạnh phúc!