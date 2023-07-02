'Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam' và những điều chưa kể

Hậu trường 02/07/2023 20:41

Sự ra đi của 'ca nương nhí' Tú Thanh để lại nhiều sự tiếc nuối, đau lòng, không chỉ vì một tài năng âm nhạc mà còn xót xa cho một tấm lòng lương thiện chứa đầy lòng yêu thương.

Mới đây, thông tin về “Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam” Tú Thanh qua đời do gặp tại nạn vào ngày 1/7 khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp tiếc thương. Trong chuyến đi Đồ Sơn hôm qua, Tú Thanh cùng chị gái gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 'ca nương nhí' không thể qua khỏi. Hiện tại chị gái Tú Thanh bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.

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Quốc Thiên, Chu Tuấn Ngọc tới đưa tiễn Tú Thanh.

Lễ tang Tú Thanh diễn ra lúc 8h30 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ truy điệu diễn ra lúc 15h30 cùng ngày và rất đông bạn bè, khán giả tới tiễn đưa Tú Thanh. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 16h05.

Cùng ca sĩ Quốc Thiên tới tiễn biệt Tú Thanh, giọng ca nhí Chu Tuấn Ngọc chia sẻ quen biết Tú Thanh từ năm 2017 khi cùng đi thi chương trình Gương mặt thân quen nhí. Khi đó, Chu Tuấn Ngọc và Tú Thanh cùng đội do Quốc Thiên làm huấn luyện viên.

Điều đầu tiên khiến Chu Tuấn Ngọc ấn tượng ở Tú Thanh là tuổi còn nhỏ nhưng có thể hát được những dòng nhạc rất khó như xẩm, quan họ, hát tiếng anh.

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Quốc Thiên cùng 2 học trò là Tú Thanh và Chu Tuấn Ngọc.

“Tú Thanh rất lễ phép và còn học rất giỏi nữa. Ở trên lớp, em ấy là lớp trưởng. Em rất chăm chỉ học hỏi. Đôi khi bị ốm, em vẫn cố gắng để học thuộc bài. Sau cuộc thi, mình và em ấy không có nhiều cơ hội gặp mặt. Chúng mình chỉ nói chuyện trong những lần hiếm hoi đi diễn cùng nhau. Khi gặp lại, mình thấy Tú Thanh đã thay đổi, tiến bộ rất nhiều về giọng hát. Em ấy biết điều chỉnh kỹ thuật tốt hơn trước”, Chu Tuấn Ngọc nói.

Trong khi đó, Quốc Thiên nhận xét Tú Thanh là cô bé tài năng, ngoan ngoãn và dễ thương.

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Theo nhiều đồng nghiệp, Tú Thanh là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khiêm tốn, luôn quan tâm, động viên người khác.

Diễn viên nhí A Pù (tên thật là Lữ Triển Triều) từng tham gia Người hùng tí hon cùng Tú Thanh. Ấn tượng bởi tài năng của Tú Thanh, A Pù sau đó cũng đam mê, tìm hiểu nhiều hơn với nhạc cụ dân tộc và theo đuổi đàn tranh, đàn bầu. A Pù thừa nhận có chịu ảnh hưởng phần nào từ tài năng của Tú Thanh.

A Pù kể thời điểm cùng tham gia chương trình, bé và Tú Thanh rất thân thiết, thường xuyên giúp đỡ, động viên lẫn nhau để vượt qua các vòng. Đặc biệt, khi thấy A Pù thích một bình nước dễ thương, nhiều màu sắc, Tú Thanh đã mua tặng em. Đến giờ, A Pù và Tú Thanh không có nhiều cơ hội nói chuyện bởi hai bé sinh sống ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, A Pù vẫn giữ gìn và trân trọng bình nước đó.

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Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí… Ở Gương mặt thân quen nhí, Tú Thanh từng hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiền Thục thậm chí chạy ra sân khấu để ôm Tú Thanh sau màn trình diễn quá xuất thần.

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Tú Thanh đường nhiều nghệ sĩ yêu quý, khen ngợi về tài năng về nhiều thể loại nhạc.

Tú Thanh là "ca nương nhí" từng đi hát trong nhiều sự kiện, đêm nhạc về Phật giáo. Các nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Thái Thùy Linh… đều từng có dịp làm việc cùng Tú Thanh và có những ấn tượng đẹp về cô bé này.

Theo lời nhận xét của bầu xô Thúy Nhân, Tú Thanh là cô bé dễ thương, ít nói, hay cúi đầu chào người lớn tuổi. Có thời điểm cát-xê của Tú Thanh là 18-20 triệu đồng. Ở độ tuổi ấy, đó là số tiền lớn nhưng Tú Thanh khá giản dị và khiêm tốn. 

"Ca nương nhí" rất tài năng vì có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc như: Xẩm, chèo, dân ca, vọng cổ, quan họ... Cô bé chủ yếu tự học qua mạng, mỗi lần đi thi mới có thầy cô chỉ dạy.

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Ca nương Tú Thanh gặp tai nạn khi vừa trải qua khóa tu mùa hè.

Ca nương Tú Thanh là một người hướng Phật, thường xuyên tham gia các khóa tu mùa hè. Ba ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, Tú Thanh viết: "Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ.

Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà, các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023".

Những lời chia sẻ cuối cùng của "ca nương nhí" trước khi rời cõi tạm khiến nhiều người xót xa.

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Cập nhật tình hình sức khoẻ của chị gái ca nương Tú Thanh sau tai nạn thảm khốc: Vẫn chưa hay tin dữ!

Lễ tang của ca nương Tú Thanh diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Người thân, họ hàng và bạn bè nghẹn ngào nước mắt, thắp hương tiễn biệt cô bé tài năng nhưng vắn số.

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