Búp bê Thanh Thảo cover 'Ai chung tình được mãi', netizen cầu cứu: 'Ngưng ngang đi chị'

Hậu trường 30/06/2022 12:02

Ai chung tình được mãi bản remix được Thanh Thảo hát lại khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Ca khúc Ai chung tình được mãi là sáng tác của Đông Thiên Đức, thể hiện bởi ca sĩ trẻ Đinh Tùng Huy được phát hành vào năm 2021. Ca khúc đã bất ngờ gây sốt trên các nên tảng xã hội, tạo ra được sức hút mạnh mẽ đối với khán giả. Sau đó, nhiều ca sĩ cũng đã cover lại ca khúc này khiến bài hát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Búp bê Thanh Thảo cover 'Ai chung tình được mãi', netizen cầu cứu: 'Ngưng ngang đi chị' - Ảnh 1
Ai chung tình được mãi - Ca sĩ Đinh Tùng Huy 

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo cũng đã có màn cover lại ca khúc khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Cụ thể, nhiều người nhận xét cách hát của cô trong ca khúc này là quá sến sẩm tựa như nhạc vọng cổ giao duyên,..

Búp bê Thanh Thảo cover 'Ai chung tình được mãi', netizen cầu cứu: 'Ngưng ngang đi chị' - Ảnh 2
Thanh Thảo cover Ai chung tình được mãi

Bên dưới đoạn video, nhiều khán giả cũng để lại lời góp ý của mình dành cho nữ ca sĩ thế hệ 8x-9x đời đầu:

Búp bê Thanh Thảo cover 'Ai chung tình được mãi', netizen cầu cứu: 'Ngưng ngang đi chị' - Ảnh 3

Búp bê Thanh Thảo cover 'Ai chung tình được mãi', netizen cầu cứu: 'Ngưng ngang đi chị' - Ảnh 4
Một số bình luận của cộng đồng mạng trên nhiều nền tảng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên khán giả "cầu cứu" khi Thanh Thảo cover nhạc của ca sĩ khác. Trước đó, Thanh Thảo cũng gặp phản ứng tương tự từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, gạt qua mọi tranh luận nữ ca sĩ vẫn rất chịu khó đăng tải các bản cover lên mạng xã hội.

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