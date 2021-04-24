‘Búp bê’ Thanh Thảo: Chồng mua nhà 14 tỷ để ủng hộ đam mê ca hát, hứa hẹn trở lại hoành tráng với hình ảnh cực sexy và quyến rũ

Hậu trường 24/04/2021 11:53

Thời gian trở lại đây, rất nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi như Thu Phương, Bằng Kiều, Thanh Thảo bỗng từ hải ngoại "đổ bộ" về Việt Nam, nhiều nghi vấn đặt ra là "do hết thời không còn chỗ diễn". Tuy nhiên giọng ca "búp bê đẹp xinh" đã cho biết: "Tôi về Việt Nam để được hát".

Thanh Thảo là một trong nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã rời Việt Nam từ rất lâu và cũng có cuộc sống ổn định ở nước ngoài. Tuy nhiên gần đây lại trở về nước phát triển âm nhạc. Nhiều khán giả đặt ra nghi vấn "phải chăng ở Mỹ họ không còn đất diễn nữa?".

Trước những xôn xao của dư luận, ca sĩ Thanh Thảo đã lên tiếng: "Tôi không đồng ý quan điểm của nhiều khán giả cho rằng ca sĩ ở hải ngoại hết thời, già rồi, không còn chỗ diễn nên chạy về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Thật ra, ở hải ngoại, lớn tuổi thế nào thì cũng có chỗ để hát nếu như còn sức hát và còn được thương yêu".

Giải thích về vấn đề nhiều ca nhạc sĩ trong đó có mình bỗng dưng về lại nước, "Búp bê" Thanh Thảo cũng cho biết rằng vì nghệ sĩ quen với ánh đèn sân khấu thích những đêm diễn và hạnh phúc khi nghe tiếng vỗ tay, hò hét của khán giả. Nhưng khi dịch bệnh bùng lên, ở Mỹ và các nước Âu châu hầu như không còn bất cứ một show diễn nào, người dân cũng rất ngại ra đường tụ tập. Vì thế, các ca sĩ trở về Việt Nam chỉ để được hát, được sống với đam mê.

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Thanh Thảo tiết lộ lý do về Việt Nam vì muốn được ca hát và biểu diễn - Ảnh: FBNV
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Ở tuổi ngoài 40, Thanh Thảo vẫn giữ được gương mặt tươi trẻ và vóc dáng cân đối - Ảnh: FBNV

Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ cũng cho biết sẽ làm mới hình ảnh mình hơn, không còn theo đuổi hình tượng "búp bê" dễ thương nữa mà thay vào đó là phong cách trẻ trung, quyến rũ. Không những thế, cô sẽ cố gắng trau dồi chuyên môn âm nhạc để có thể thích nghi với sự thay đổi liên tục của nền nghệ thuật nước nhà.

Thanh Thảo cũng tiết lộ, sau khi đã ổn định chuyện học hành của con cái và vấn đề nhà cửa ở Việt Nam, cô sẽ ra mắt dự án âm nhạc "mới toanh". Được biết sắp tới nữ ca sĩ sẽ cho ra mắt album với ba định dạng: băng cối, đĩa than và CD nhằm tri ân những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô trong nhiều năm qua. Những ca khúc trong album này sẽ được cô hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hà .

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Cô thể hiện sự lột xác hoàn toàn sau lần trở lại này - Ảnh: FBNV
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Hạnh phúc viên mãn giúp nữ ca sĩ ngày càng rạng rỡ - Ảnh: FBNV
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Hình tượng mới quyến rũ và thu hút hơn của Thanh Thảo - Ảnh: FBNV

Về phía ông xã Thanh Thảo là Tom Han cũng rất ủng hộ sự trở về này của vợ mình. Nữ ca sĩ cho biết ông xã đã chi khoảng 14 tỷ đồng mua 1 căn biệt thự ở trung tâm TP.HCM để cô thuận tiện đi lại khi làm việc và an tâm tỏa sáng trên sân khấu.

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Thanh Thảo hiện có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là Tom Han, anh cũng vô cùng ủng hộ vợ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc - Ảnh: FBNV

Trước thông tin trên, nhiều khán giả đã vô cùng hào hứng và mong chờ sự trở lại với màn "lột xác" ngoạn mục này của Thanh Thảo. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy sức hút của nữ ca sĩ tại thị trường âm nhạc Việt Nam vẫn còn rất lớn.

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