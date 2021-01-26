‘Bỏng mắt’ với loạt ảnh mới vừa trình làng của ‘cá sấu chúa’ Quỳnh Nga, cư dân mạng trầm trồ ‘mlem quá chị ơi’

Không phải lần đầu tiên đăng tải những bức ảnh gợi cảm như thế này lên trang cá nhân của mình, thế nhưng mỗi lần cô nàng trình làng một bộ sưu tập mới là mỗi lần cư dân mạng được dịp trầm trồ "mlem quá chị ơi". Quỳnh Nga chia sẻ dòng trạng thái: "Thôi thì dừng xem ‘trà xanh’ ‘trà đỏ’ mà xem ‘xương quai xanh’ của em đây này... Ps: Khoe cơ bụng số 11 truyền cảm hứng tinh thần tập luyện thể thao cho các chị em mùa tết chút chút".

Loạt ảnh bikini mới nhất mà Quỳnh Nga vừa đăng tải - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, "cá sấu chúa" nhận được rất nhiều những lời khen ngợi dành cho thân hình sexy này. Bản thân cô nàng cũng vui vẻ thả dòng bình luận: "Trong khung cảnh vừa up con ảnh xong thì bây giờ thật sự thèm gói xôi các bác nhé!".

Những bình luận hết mực xuýt xoa body gợi cảm của cô nàng - Ảnh: FBNV

Ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ sự chăm chỉ rèn luyện body của cô nàng - Ảnh: FBNV

Là một trong những mỹ nhân gợi cảm của showbiz Việt, cô nàng Quỳnh Nga theo đuổi phong cách sexy quyến rũ. Một trong những yếu tố giúp cô nàng sở hữu thân hình đẹp từng centimet như thế chính là việc chăm chỉ tập luyện bộ môn yoga.