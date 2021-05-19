Mặc dù đã sinh con lần 3 nhưng cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo - vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi đăng ảnh khoe vóc dáng với bikini hoàn hảo và đường cong quyến rũ, gợi cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Thanh Thảo đã có bài đăng khoe dáng gợi cảm với bikini. Sau lần sinh con thứ ba, có thể thấy vóc dáng của Thanh Thảo vẫn nhỏ nhắn, đường cong cơ thể vẫn quyến rũ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Vóc dáng 3 con của vợ Hoàng Bách khiến dân tình phải xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Dù đã sinh con lần 3 nhưng Đoàn Thanh Thảo vẫn giữ được đường cong quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích nhưng thú vị hơn là dòng bình luận mà ông xã - ca sĩ Hoàng Bách để lại ngay dưới bài đăng khiến dân tình cười ngất. Thay vì hưởng ứng công khai "nịnh" vợ thì đằng này Hoàng Bách lại dí dỏm bình luận: "Con khóc vợ eyy..".

Đáp lại bình luận của chồng, cô cũng hài hước trả lời: "Giữ con cho vợ đi, lèm bèm gì."

Bình luận dí dỏm của ca sĩ Hoàng Bách khiến dân tình thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang facebook cá nhân, hai vợ chồng ca sỹ nhiều lần đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình khiến cho nhiều khán giả mơ ước, ngưỡng mộ. Đặc biệt, Hoàng Bách còn thường xuyên dành lời khen cho vợ con và rất hài lòng với tổ ấm hiện tại.

Ca sĩ Hoàng Bách cảm thấy viên mãn với tổ ấm hiện tại - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo cững thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, đi du lịch cùng nhau của gia đình - Ảnh: FBNV

Cuộc sống gia đình viên mãn đã giúp Thanh Thảo luôn giữ được sự tươi vui, trẻ trung. Hai vợ chồng nam ca sĩ thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Cuộc sống của họ tuy không quá xa hoa nhưng lại luôn đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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