Bộ Văn hóa nói gì trước thông tin hai nghệ sĩ vướng ồn ào tại Tây Ban Nha sắp về nước?

Hậu trường 07/08/2022 20:41

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã lên tiếng về việc hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha sắp về nước.

Mới đây, tờ tin tức Ultima Hora (Tây Ban Nha) đưa tin hai nghệ sỹ người Việt Nam đã được trả lại hộ chiếu sau khi vướng phải cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Trong bài báo do Ultima Hora đăng tải, tờ tin tức này tiếp tục giữ kín danh tính của hai nghệ sỹ, chỉ nói rằng, đây là hai nghệ sỹ nổi tiếng tại Việt Nam, hai người đàn ông này đã bị bắt giữ tại đảo Majorca (Tây Ban Nha) hồi cuối tháng 6 vừa qua, họ bị tạm giữ hộ chiếu và không được rời khỏi Majorca trong quãng thời gian ấy.

Theo thông tin mà nhà chức trách cung cấp cho giới truyền thông Tây Ban Nha, họ đã trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sỹ người Việt Nam vào thứ 4 vừa qua (ngày 3-8) và hai nghệ sỹ đã lên đường về nước.

Theo thông tin từ Dân Trí, ông Tạ Quang Đông -  Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, hai nghệ sĩ trên không bị khiếu kiện và có khả năng sắp về nước.

Về phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi một trong hai nghệ sỹ trên công tác, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện thông tin với PV Dân trí: "Phía Học viện chưa cập nhật, nắm được thông tin trên. Nhưng nếu đúng như báo chí đưa tin thì trước mắt đó là tin vui. Tôi hy vọng cả hai sẽ sớm trở về nước".

Ông Lê Anh Tuấn nói thêm: "Khi nào nghệ sỹ về nước và có mặt tại cơ quan, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể với báo chí".

Bộ Văn hóa nói gì trước thông tin hai nghệ sĩ vướng ồn ào tại Tây Ban Nha sắp về nước? - Ảnh 1
Hai nghệ sĩ vướng ồn ào tại Tây Ban Nha đã được trả lại hộ chiếu - Ảnh: Internet

Báo Pháp luật TP.HCM đã liên lạc với ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL với nội dung trên, ông Trung cho biết chưa nắm được thông tin này, sẽ cập nhật và thông tin tới báo chí.

Trước đó, ngày 21/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về hai nghệ sĩ bị giữ tại Tây Ban Nha. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo Phó phát ngôn, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho hai công dân này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Vào ngày 1/7 trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha: Các nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu về nước

Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha: Các nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu về nước

Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin, thẩm phán nước này đã trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam sau 1 tháng rưỡi tịch thu.

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