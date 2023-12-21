Bố ca sĩ Tuấn Khang nghẹn ngào tiết lộ di nguyện dang dở của con trai

Do quá đau buồn và bàng hoàng, bố mẹ Tuấn Khang giấu kín thông tin anh qua đời. Hơn nữa, gia đình muốn tránh sự hiếu kỳ, ồn ào của dư luận. Vì vậy, sau khi hoàn tất tang lễ cho Tuấn Khang, bố mẹ anh mới thông tin tới những người bạn thân thiết của con trai.

Ngày 19/12, thông tin ca sĩ Tuấn Khang - cựu thành viên nhóm GMC qua đời khiến showbiz Việt bàng hoàng. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Tuấn Khang qua đời từ ngày 15/12 sau tai nạn trượt chân té ngã từ sân thượng tầng 2 xuống đất khi ra ban công hóng gió. Nam ca sĩ bị chấn thương ở đầu và được gia đình đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, Tuấn Khang vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện với người nhà nhưng tình trạng yếu ớt. Sau đó, anh được chuyển vào phòng mổ nhưng không qua khỏi.

Tuấn Khang mới từ Mỹ về Việt Nam khoảng năm ngày trước khi mất. Sức khỏe anh vẫn tốt, trừ việc phải dùng thuốc điều trị viêm nang tóc, thỉnh thoảng mất ngủ. Đêm hôm đó, ông Tùng đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm đập cửa la hét. Chạy ra, ông phát hiện Tuấn Khang nằm bất tỉnh trước nhà do ngã từ sân thượng.

Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng - 74 tuổi, người nổi tiếng với một số ca khúc về miền Trung đã tiếp khách đến thắp hương cho con trai sau đám tang. Tay lần giở cuốn album chân dung Tuấn Khang hồi độ tuổi đôi mươi, người bố nói chưa thể nào tin con không còn sống.

Đêm hôm đó, ông Tùng đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm đập cửa la hét. Chạy ra, ông phát hiện Tuấn Khang nằm bất tỉnh trước nhà do ngã từ sân thượng

"Tôi rụng rời tay chân, vội đưa con đi cấp cứu nhưng không còn kịp nữa" - ông Tùng nói. Người cha cho biết cố gắng gác lại nỗi đau để chu toàn tang lễ. Mẹ ca sĩ không chịu nổi cú sốc, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo gia đình, Tuấn Khang vốn ấp ủ hoài bão tái xuất làng nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Lần trở về gần nhất, ca sĩ dự định ở lại Việt Nam hoạt động lâu dài, muốn được gần bên gia đình khi cha mẹ ngày càng già yếu. Anh từng thổ lộ với bố muốn thu âm album, đánh dấu sự trở lại sau sáu, bảy năm vắng bóng. Phấn khởi với dự định của con, ông Tùng giới thiệu một người quen làm trong lĩnh vực sân khấu.

Đêm trước khi Tuấn Khang qua đời, ông còn nghe anh và đồng nghiệp rôm rả lên ý tưởng làm đêm nhạc kỷ niệm hai thập niên ca hát, mời nhiều người thân thiết góp mặt. "Cả hai còn hẹn nhau sáng hôm sau bàn kế hoạch cụ thể" - ông cho biết.

Lần trở về gần nhất, ca sĩ dự định ở lại Việt Nam hoạt động lâu dài, muốn được gần bên gia đình khi cha mẹ ngày càng già yếu

Từ bé, anh thừa hưởng năng khiếu văn nghệ của bố. Ngày đó, anh vốn nhút nhát, ít nói, gia đình thường phải giục mới chịu hát. Mỗi lần cất giọng, anh đều khiến bạn bè của bố ngạc nhiên với khả năng nhịp phách tốt, tiết tấu vững vàng. Lớn hơn, anh bắt đầu đi luyện thanh, quyết tâm theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trong ký ức người bố, Tuấn Khang ham học hỏi, luôn hướng về gia đình. Thỉnh thoảng, Tuấn Khang gọi cho người thân, tâm sự về nỗi nhớ nhà. Anh được khuyên nếu kinh tế gặp khó khăn, hãy về bên gia đình. "Đôi lần, con ngỏ lời mời chúng tôi qua Mỹ thăm cháu. Ngặt nỗi, sức khỏe vợ chồng tôi ngày càng kém, ngại cách trở địa lý, khí hậu khắc nghiệt" - nhạc sĩ cho biết. Ngoài con trai bảy tuổi với vợ hiện tại, Tuấn Khang còn có một con gái 14 tuổi với vợ cũ, hiện sống ở TP.HCM.

Trong ký ức người bố, Tuấn Khang ham học hỏi, luôn hướng về gia đình. Thỉnh thoảng, Tuấn Khang gọi cho người thân, tâm sự về nỗi nhớ nhà

Tuấn Khang gây ấn tượng khi tham gia nhóm nhạc GMC gồm 5 thành viên là Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ, và Anh Kiệt. Họ nổi lên vào những năm 2003-2005 với các bài hit như Đêm trăng tình yêu, Tình mãi theo ta, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng…

Sau khi GMC tan rã, Tuấn Khang trở thành ca sĩ solo. Anh ra mắt album Trong tình yêu người ta nói vào 7/2007 với những ca khúc được chú ý như Trong tình yêu người ta nói, Anh sẽ cố quên em...

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Tuấn Khang bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh. Năm 2008, anh thử sức với diễn xuất thông qua hai bộ phim truyền hình: Truy tìm dấu vết, Ám ảnh xanh.

Đến năm 2013, Tuấn Khang trở lại với album Ký ức vô tình gồm những ca khúc ballad nhẹ nhàng nhưng không tạo được tiếng vang. Nam ca sĩ chủ yếu đi diễn tỉnh và các phòng trà.

Năm 2016, anh kết hôn với Diane Trần - một Việt Kiều Mỹ. Sau đó không lâu, Tuấn Khang sang Mỹ định cư cùng vợ con, vừa kinh doanh vừa tham gia các chương trình ca nhạc tại Mỹ.