Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo

"Đám cưới cổ tích" của cặp đôi sở hữu lượng fan hùng hậu Kelvin Khánh - Khởi My đã kết thúc 3 ngày nhưng những dư âm vẫn còn đọng lại trên trang cá nhân của cô dâu chú rể. Cộng đồng mạng vẫn không ngừng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và gửi đến hai vợ chồng nhiều lời chúc ngọt ngào. Ai cũng mong họ sẽ sinh em bé vào năm sau để niềm vui được đong đầy trọn vẹn.

Trong showbiz Việt, hiếm có đám cưới nào lại có nhiều pha tung hứng độc đáo như ở đám cưới Kelvin Khánh - Khởi My. Không chỉ có màn rước dâu bá đạo sử dụng toàn xe môtô phân khối lớn, cô dâu chú rể còn quậy sung hơn cả khách mời khi sẵn sàng lột bỏ trang phục cưới để nhảy nhót tứ tung trên sân khấu.