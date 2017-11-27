Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo

Hậu trường 27/11/2017 10:52

Không chỉ có màn rước dâu độc đáo và quậy tưng trong hôn lễ, Kelvin Khánh - Khởi My còn có phong cách chụp ảnh cưới không giống ai thế này.

"Đám cưới cổ tích" của cặp đôi sở hữu lượng fan hùng hậu Kelvin Khánh - Khởi My đã kết thúc 3 ngày nhưng những dư âm vẫn còn đọng lại trên trang cá nhân của cô dâu chú rể. Cộng đồng mạng vẫn không ngừng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và gửi đến hai vợ chồng nhiều lời chúc ngọt ngào. Ai cũng mong họ sẽ sinh em bé vào năm sau để niềm vui được đong đầy trọn vẹn.

Trong showbiz Việt, hiếm có đám cưới nào lại có nhiều pha tung hứng độc đáo như ở đám cưới Kelvin Khánh - Khởi My. Không chỉ có màn rước dâu bá đạo sử dụng toàn xe môtô phân khối lớn, cô dâu chú rể còn quậy sung hơn cả khách mời khi sẵn sàng lột bỏ trang phục cưới để nhảy nhót tứ tung trên sân khấu.

Mới đây, một người trong ekip tổ chức đám cưới cho cặp đôi đã tung thêm bộ ảnh cưới cực chất được chụp trước hôn lễ ít ngày. Trong ảnh, hai nhân vật chính thoải mái vui đùa bên chú chó cưng Choin (vật nuôi chung của Khởi My và Kelvin Khánh). Nhiều người nhận xét, trông họ giống như đang chụp ảnh nhắng nhít bình thường chứ không phải ảnh cưới. 

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 1

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 2
Cặp đôi thoải mái vui đùa bên cún cưng - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 3
Kelvin Khánh và Khởi My cùng có sở thích nuôi chó - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 4

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 5
Cặp đôi xem Choin như một thành viên trong gia đình - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 6
Không chỉ chụp với cún cưng, cặp đôi còn nhắng nhít chụp ảnh với gấu bông - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 7
Kelvin Khánh - Khởi My là hai ca sĩ sở hữu lượng fan tuổi teen vô cùng hùng hậu - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 8

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 9
Đám cưới của cặp đôi nhận được sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 10

Bộ ảnh cưới 'lầy lội' bên chó cưng của Kelvin Khánh - Khởi My gây sốt vì quá bá đạo - Ảnh 11
Kelvin Khánh và Khởi My được nhiều người nhận xét là có tướng phu thê - Ảnh: FBNV

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bối rối khi bị "ép" nhận hoa cưới từ Kelvin Khánh và Khởi My

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bối rối khi bị "ép" nhận hoa cưới từ Kelvin Khánh và Khởi My

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Từ khóa:   Khởi My Kelvin Khánh đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh

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