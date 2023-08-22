Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng.

Bình Tinh là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương tuồng cổ kỳ cựu Đức Lợi - Bạch Mai nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Trong đại dịch và sau đó, Bình Tinh đã mất đi rất nhiều người thân là mẹ, dì Kim Phượng, cậu Thanh Châu, Thanh Linh và gần đây nhất là ba nuôi NS Vũ Linh. Sau nhiều mất mát lớn, Bình Tinh dù nhỏ bé nhưng rất kiên cường khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bình Tinh là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương tuồng cổ kỳ cựu Đức Lợi - Bạch Mai Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện là gì nhưng theo chia sẻ của nghệ sĩ có thể thấy, cô rất uất ức mà chia sẻ rằng: "Các cô bác đồng nghiệp lớn nhỏ thân hữu của ba mẹ con ơi... Con có bất hiếu với mẹ con không? Cô bác thương con lên tiếng dùm con... Con có làm gì đâu? Sao chửi con hoài vậy? Sao đưa mẹ con vào 'drama' hoài vậy... Mẹ con chết rồi, xin cho mẹ con được yên nha...".

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng. Nhiều người khuyên Bình Tinh nên bỏ ngoài tai những lời không hay. Một số khác cũng đồng cảm và ủng hộ cô, cho rằng việc nữ nghệ sĩ lên tiếng một lần là để mọi chuyện không đi quá xa. Trong năm qua, Bình Tinh đã đoạt huy chương vàng cá nhân vai bé Yến (vở Mảnh vỡ) tại Liên hoan kịch nói toàn quốc tháng 1-2022, huy chương vàng vai Tống Thị Quyên (vở Vương quyền) và huy chương bạc vai Hạ Kiều (vở Vương đạo - Vua thánh triều Lê) tại Liên hoan cải lương toàn quốc.

Mặc dù Bình Tinh hạn chế về sắc vóc thế nhưng, vượt qua những nhược điểm, nữ nghệ sĩ luôn lăn xả với vai diễn. Có những vai diễn của cô mà người làm nghề nhìn nhận, không "gan lì" như Bình Tinh thì khó thực hiện được. Sau nhiều mất mát lớn, Bình Tinh dù nhỏ bé nhưng rất kiên cường khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long Hiện tại, không chỉ bó hẹp mình trong lĩnh vực cải lương, Bình Tinh còn lấn sân kịch nói, làm MC chương trình truyền hình, làm giám khảo giải Vọng cổ online của Đài truyền hình TP.HCM, đóng phim… Những thành quả hôm nay là trái ngọt cho một quá trình dài Bình Tinh nỗ lực hết mình, bởi ai thương quý Bình Tinh đều biết cô đã trải qua nhiều thăng trầm, và không dễ để có cái tên Bình Tinh trong lòng khán giả như hôm nay.

Bình Tinh bất ngờ làm một điều để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu Mới đây, sau 2 ngày diễn ra tang lễ, nghệ sĩ Bình Tinh đã bất ngờ làm một việc để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-tinh-uat-nghen-ang-an-cau-xin-mot-ieu-khi-bi-noi-bat-hieu-voi-nguoi-me-qua-co-611449.html