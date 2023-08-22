Bình Tinh uất nghẹn, đăng đàn cầu xin một điều khi bị nói bất hiếu với người mẹ quá cố!

Hậu trường 22/08/2023 19:02

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng.

Bình Tinh là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương tuồng cổ kỳ cựu Đức Lợi - Bạch Mai nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Trong đại dịch và sau đó, Bình Tinh đã mất đi rất nhiều người thân là mẹ, dì Kim Phượng, cậu Thanh Châu, Thanh Linh và gần đây nhất là ba nuôi NS Vũ Linh. Sau nhiều mất mát lớn, Bình Tinh dù nhỏ bé nhưng rất kiên cường khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Bình Tinh uất nghẹn, đăng đàn cầu xin một điều khi bị nói bất hiếu với người mẹ quá cố! - Ảnh 1
Bình Tinh là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương tuồng cổ kỳ cựu Đức Lợi - Bạch Mai

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện là gì nhưng theo chia sẻ của nghệ sĩ có thể thấy, cô rất uất ức mà chia sẻ rằng: "Các cô bác đồng nghiệp lớn nhỏ thân hữu của ba mẹ con ơi... Con có bất hiếu với mẹ con không? Cô bác thương con lên tiếng dùm con... Con có làm gì đâu? Sao chửi con hoài vậy? Sao đưa mẹ con vào 'drama' hoài vậy... Mẹ con chết rồi, xin cho mẹ con được yên nha...".

Bình Tinh uất nghẹn, đăng đàn cầu xin một điều khi bị nói bất hiếu với người mẹ quá cố! - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bị nhận xét không đúng

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng. Nhiều người khuyên Bình Tinh nên bỏ ngoài tai những lời không hay. Một số khác cũng đồng cảm và ủng hộ cô, cho rằng việc nữ nghệ sĩ lên tiếng một lần là để mọi chuyện không đi quá xa.

Trong năm qua, Bình Tinh đã đoạt huy chương vàng cá nhân vai bé Yến (vở Mảnh vỡ) tại Liên hoan kịch nói toàn quốc tháng 1-2022, huy chương vàng vai Tống Thị Quyên (vở Vương quyền) và huy chương bạc vai Hạ Kiều (vở Vương đạo - Vua thánh triều Lê) tại Liên hoan cải lương toàn quốc.

Mặc dù Bình Tinh hạn chế về sắc vóc thế nhưng, vượt qua những nhược điểm, nữ nghệ sĩ luôn lăn xả với vai diễn. Có những vai diễn của cô mà người làm nghề nhìn nhận, không "gan lì" như Bình Tinh thì khó thực hiện được.

Bình Tinh uất nghẹn, đăng đàn cầu xin một điều khi bị nói bất hiếu với người mẹ quá cố! - Ảnh 3
Sau nhiều mất mát lớn, Bình Tinh dù nhỏ bé nhưng rất kiên cường khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long

 

Hiện tại, không chỉ bó hẹp mình trong lĩnh vực cải lương, Bình Tinh còn lấn sân kịch nói, làm MC chương trình truyền hình, làm giám khảo giải Vọng cổ online của Đài truyền hình TP.HCM, đóng phim…  Những thành quả hôm nay là trái ngọt cho một quá trình dài Bình Tinh nỗ lực hết mình, bởi ai thương quý Bình Tinh đều biết cô đã trải qua nhiều thăng trầm, và không dễ để có cái tên Bình Tinh trong lòng khán giả như hôm nay.

 

Bình Tinh bất ngờ làm một điều để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu

Bình Tinh bất ngờ làm một điều để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu

Mới đây, sau 2 ngày diễn ra tang lễ, nghệ sĩ Bình Tinh đã bất ngờ làm một việc để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Tinh NS Bạch Mai NS Bình Tinh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 38 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm