Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này

Hậu trường 05/02/2018 17:45

Khoe căn nhà hoành tráng mới tậu, Minh Nhí khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vì gia tài "khủng" mà anh sở hữu.

Là một nghệ sĩ gắn bó với sân khấu nhiều năm, cái tên Minh Nhí đã trở nên quá quen thuộc với khán giả. Thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh giản dị và thân thiện, ít ai ngờ Minh Nhí là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất làng giải trí Việt hiện nay. Anh là thầy của rất nhiều danh hài đình đám như: Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương...

Với chỗ đứng của mình, không ngạc nhiên khi nam nghệ sĩ đã tích góp được khối tài sản không hề thua kém nhiều tên tuổi đình đám khác trong làng hài. Minh Nhí từng tiết lộ, vào giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thời điểm vàng 4 triệu đồng/lượng thì ít nhất mỗi ngày anh làm ra 10 triệu. Thế nhưng thời đó vì ham chơi nên anh không tích góp được nhiều.

Tuy nhiên, sau thời gian ăn chơi, hiện tại anh có cuộc sống khá nhẹ nhàng và thoải mái. Mới đây, Minh Nhí bất ngờ khoe căn nhà hoành tráng mới tậu khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 1
Minh Nhí hạnh phúc khi tậu cho mình được căn nhà mới khang trang và hoành tráng - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 2
Nam danh hài lựa chọn tone trắng làm màu chủ đạo cho tổ ấm của mình - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 3
Một góc khác trong ngôi nhà được nghệ sĩ trang trí khá gọn gàng - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 4
Khu vực ban công nơi anh thư giãn những lúc mệt mỏi - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 5
Nam nghệ sĩ hài cũng thường xuyên được bạn bè và đàn em đến thăm nhà - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 6
Minh Nhí hào hứng khoe tủ đồ của mình - Ảnh: Internet
Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này - Ảnh 7
Nghệ sĩ Đức Hải, Trịnh Kim Chi... đến chúc mừng danh hài Minh Nhí tân gia nhà mới - Ảnh: Internet
Việt Hương tiết lộ Minh Nhí giàu có với rổ vàng cách đây gần 20 năm

Việt Hương tiết lộ Minh Nhí giàu có với rổ vàng cách đây gần 20 năm

Khẳng định những tiết lộ của Việt Hương là đúng, nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, ngày xưa, anh không chỉ có một rổ thỏi vàng mà cả tiền, nhẫn vòng cũng được anh cất trong tủ gỗ.

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