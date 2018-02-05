Bình thường giản dị là thế, không ngờ Minh Nhí lại giàu đến mức này

Khoe căn nhà hoành tráng mới tậu, Minh Nhí khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vì gia tài "khủng" mà anh sở hữu.
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Là một nghệ sĩ gắn bó với sân khấu nhiều năm, cái tên Minh Nhí đã trở nên quá quen thuộc với khán giả. Thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh giản dị và thân thiện, ít ai ngờ Minh Nhí là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất làng giải trí Việt hiện nay. Anh là thầy của rất nhiều danh hài đình đám như: Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương...
Với chỗ đứng của mình, không ngạc nhiên khi nam nghệ sĩ đã tích góp được khối tài sản không hề thua kém nhiều tên tuổi đình đám khác trong làng hài. Minh Nhí từng tiết lộ, vào giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thời điểm vàng 4 triệu đồng/lượng thì ít nhất mỗi ngày anh làm ra 10 triệu. Thế nhưng thời đó vì ham chơi nên anh không tích góp được nhiều.
Tuy nhiên, sau thời gian ăn chơi, hiện tại anh có cuộc sống khá nhẹ nhàng và thoải mái. Mới đây, Minh Nhí bất ngờ khoe căn nhà hoành tráng mới tậu khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.