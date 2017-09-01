Thanh Bình được khán giả biết đến không chỉ với những vai diễn hay mà còn được yêu mến vì là người chồng biết yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình Từ chăm con, nấu cơm hay công việc trong nhà, nam diễn viên cũng đều quán xuyến. Thậm chí, bà xã Ngọc Lan thừa nhận rằng chồng còn kỹ tính và đảm đang hơn mình.

Đặc biệt, mới đây ông xã Ngọc Lan lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng ảnh khởi công xây dựng nhà mới cho vợ.

Trước đó, bà xã Thanh Bình từng tâm sự, cô muốn chuyển đến một ngôi nhà có cây xanh, có sân vườn và hồ bơi. Song thay vì từ chối hay đồng ý, nam diễn viên lại thách thức nàng 'Kiều nữ': “Đẻ đứa nữa đi rồi cho đổi”. Tuy nhiên, sau đó anh lại chiều theo ý bà xã bán nhà chung cư và chuyển đến nhà mới.