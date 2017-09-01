Biết Ngọc Lan không thích ở chung cư, Thanh Bình khởi công xây nhà mới cạnh căn hộ của Noo Phước Thịnh

Hậu trường 01/09/2017 11:27

Nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, chiều vợ hết mực, mới đây Thanh Bình lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xây nhà mới cho bà xã Ngọc Lan.

Thanh Bình được khán giả biết đến không chỉ với những vai diễn hay mà còn được yêu mến vì là người chồng biết yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình Từ chăm con, nấu cơm hay công việc trong nhà, nam diễn viên cũng đều quán xuyến. Thậm chí, bà xã Ngọc Lan thừa nhận rằng chồng còn kỹ tính và đảm đang hơn mình.

Biết Ngọc Lan không thích ở chung cư, Thanh Bình khởi công xây nhà mới cạnh căn hộ của Noo Phước Thịnh - Ảnh 1
Biết vợ không thích ở chung cư, Thanh Bình liền khởi công xây nhà mới bên cạnh biệt thự của Noo Phước Thịnh - Ảnh: Internet

Đặc biệt, mới đây ông xã Ngọc Lan lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng ảnh khởi công xây dựng nhà mới cho vợ.

Trước đó, bà xã Thanh Bình từng tâm sự, cô muốn chuyển đến một ngôi nhà có cây xanh, có sân vườn và hồ bơi. Song thay vì từ chối hay đồng ý, nam diễn viên lại thách thức nàng 'Kiều nữ': “Đẻ đứa nữa đi rồi cho đổi”. Tuy nhiên, sau đó anh lại chiều theo ý bà xã bán nhà chung cư và chuyển đến nhà mới. 

Được biết, nhà mới của cặp đôi này kế bên biệt thự đang xây dựng của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Biết Ngọc Lan không thích ở chung cư, Thanh Bình khởi công xây nhà mới cạnh căn hộ của Noo Phước Thịnh - Ảnh 2
Thanh Bình chia sẻ hình ảnh đang cúng khởi công xây dựng nhà mới - Ảnh: Internet

Biết Ngọc Lan không thích ở chung cư, Thanh Bình khởi công xây nhà mới cạnh căn hộ của Noo Phước Thịnh - Ảnh 3
Anh chia sẻ bản vẻ thô căn nhà mới và nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè - Ảnh: Internet

Biết Ngọc Lan không thích ở chung cư, Thanh Bình khởi công xây nhà mới cạnh căn hộ của Noo Phước Thịnh - Ảnh 4
Trước đó vợ chồng Thanh Bình, Ngọc Lan cũng đã rao bán căn chung cư cao cấp hai vợ chồng đang sống để lấy kinh phí xây dựng nhà mới - Ảnh: Internet

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng ẩn ý đòi thêm em bé

Con mới được 6 tháng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan đã 'bị' chồng ẩn ý đòi thêm em bé

Dòng trạng thái của diễn viên Thanh Bình, ông xã 'Kiều nữ' Ngọc Lan, mới đây được đăng tải đã khiến khán giả nghĩ rằng anh đang muốn vợ sinh thêm em bé thứ hai, bất kể việc đứa con đầu tiên của họ chỉ mới được 6 tháng tuổi.

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