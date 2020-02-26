Bị nghi ‘dao kéo’ vì mặt sưng phù khác lạ, bà xã Đăng Khôi lên tiếng

Hậu trường 26/02/2020 17:15

Trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, bà xã Đăng Khôi – Thủy Anh đã chính thức lên tiếng phủ nhận trên trang Facebook cá nhân.

Khoảng thời gian gần đây, bà xã Đăng KhôiThủy Anh thường xuyên xuất hiện với gương mặt sưng phù khác lạ. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô nàng vừa phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc, số khác lại đặt ra nghi vấn Thủy Anh “dao kéo” hỏng.

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Thủy Anh bị dân mạng nghi 'dao kéo' - Ảnh: FB

Trước những nhận xét tiêu cực này, Thủy Anh cho biết gương mặt của cô sưng phù là do bệnh viêm da cơ địa. Theo đó, cô đã mắc căn bệnh này suốt 10 năm qua: “Từ khi sinh Ken, cơ địa mình thay đổi, mặt bị viêm sưng tấy đỏ, nóng rát ngứa, tay thì nổi mụn nước và bong tróc. Từ đó đến giờ là gần 10 năm mình đã theo bao nhiêu bác sĩ da liễu để chữa trị nhưng bệnh không khỏi... Khi bầu thì mình không uống thuốc được mà bôi thuốc nhưng nó chỉ bớt chứ không hết được”.

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Gương mặt của cô sưng phù do tác dụng phụ của thuốc - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, cô thường xuyên phải dùng thuốc trị viêm da nên cơ thể tích nước khiến mặt bị sưng lên chứ không phải do “dao kéo”: “Năm vừa qua Thủy Anh phải chụp hình, quay clip nhiều, áp lực công việc khiến mình tìm thuốc để uống, duy trì da mặt không bị viêm đỏ để làm việc. Và mình đang phải chịu tác dụng phụ của thuốc đó là tích nước khiến mặt sưng phù”.

Bên cạnh đó, bà xã Đăng Khôi cho biết bản thân đã bị ảnh hưởng tinh thần bởi những nhận xét tiêu cực từ khán giả. Cô cho rằng mọi người nên học cách tôn trọng lẫn nhau và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn: “Miệt thị cá nhân như một vòng tròn luẩn quẩn, hôm nay bạn đi miệt thị người khác thì ngày mai lại có thể trở thành nạn nhân của body-shaming”.

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Thủy Anh mong mọi người hãy dừng lại việc phán xét người khác - Ảnh: FB

Chia sẻ về việc “dao kéo”, bà xã Đăng Khôi cho rằng nhu cầu làm đẹp là thiết yếu, chỉ cần đừng lạm dụng thì phẫu thuật thẩm mỹ không hề sai trái. Hiện tại, cô đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Còn về sau này, nếu Thủy Anh có ý định tân trang nhan sắc thì chắc chắn cô sẽ công khai chứ không giấu giếm.

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Từ khóa:   Thủy Anh Đăng Khôi sao phẫu thuật thẩm mỹ

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