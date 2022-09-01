Bị mỉa mai 'lấy gái già có con riêng', Lý Bình liền đáp trả khiến dân tình gật gù đồng tình

Hậu trường 01/09/2022 20:53

Mới đây, phản ứng của Lý Bình gây chú ý trước một bình luận kém duyên về mối quan hệ với Phương Trinh Jolie.

Sau khi "về chung một nhà", Lý Bình và nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm từ phía người hâm mộ. Ngoài ra, sau khi công khai rộng rãi chuyện có con gái 9 tuổi, bà xã Lý Bình cũng được cư dân mạng chú ý hơn.

Trên mạng xã hội, cặp đôi này thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày vô cùng tình cảm. Mới đây, nam diễn viên đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bà xã trong chuyến du lịch biển và bày tỏ lời lẽ ngôn tình: "Nếu quay trở lại những ngày ấy. Anh vẫn sẽ chọn bông hoa đẹp nhất là em".

Bị mỉa mai 'lấy gái già có con riêng', Lý Bình liền đáp trả khiến dân tình gật gù đồng tình - Ảnh 1
Lý Bình và Phương Trinh Jolie liên tục thể hiện sự ngọt ngào trong cuộc sống vợ chồng son - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho cặp đôi, một cư dân mạng bất ngờ bình luận kém duyên về mối quan hệ của Lý Bình và Phương Trinh Jolie: "Lấy gái già mà có con rồi nhìn thấy ớn quá anh Bình ơi. Mình giàu có thì đi tìm trinh nguyên á anh, chứ có tiền mà rước gái già có con thì cha mẹ anh vô phúc".

Lời bình này khiến nam diễn viên không khỏi bức xúc. Anh chia sẻ rằng bản thân rất muốn xóa ngay bình luận này vì sợ vợ buồn, song nam diễn viên sẽ đáp trả để ai có suy nghĩ như vậy thì "đi chỗ khác". Nam diễn viên lập tức đáp trả: "Thứ nhất, việc vợ mình có con đối với mình là một món quà, vì Mia mình xem như con gái, Mia gọi mình là ba Bình. Con gái luôn là niềm vui mỗi ngày của vợ chồng Bình. Thứ hai, việc bạn nói cưới vợ đã có con là vô phúc, thì bạn đang hạ thấp giá trị phụ nữ, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy đã có con hay không, mà nằm ở tài năng, bản lĩnh, cách cô ấy yêu quý bản thân mình. Thứ ba, đừng bao giờ đụng đến gia đình Bình, bạn có thể lướt qua nếu không nói được lời nào tốt đẹp".

Bị mỉa mai 'lấy gái già có con riêng', Lý Bình liền đáp trả khiến dân tình gật gù đồng tình - Ảnh 2
Phản ứng gay gắt của Lý Bình khiến cư dân mạng đồng tình - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam diễn viên không ngại bênh vực vợ khi cô bị nhiều người chỉ trích phong cách ăn mặc gợi cảm: "Cảm ơn những bình luận của mọi người. Vợ em trước giờ theo đuổi phong cách sexy, có thể không vừa mắt nhiều người, nhưng mỗi người một quan điểm, một cách sống. Ai thương vợ chồng em thì em cảm ơn, còn không thì cũng không sao".

Bị mỉa mai 'lấy gái già có con riêng', Lý Bình liền đáp trả khiến dân tình gật gù đồng tình - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Từ khi về chung một nhà, cả hai có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Lý Bình cũng từng chia sẻ mình được Phương Trinh Jolie cho biết về Mia ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu nhau. Chính vì vậy, cô con gái Mia xinh xắn của cả hai cũng thường xuyên xuất hiện trong những chuyến đi cùng ba mẹ. Mia rất thân thiết với ba Lý Bình và mẹ ruột của anh, không hề có chút khoảng cách cha dượng - con riêng. 

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"Lúc đầu thích chị, mà càng ngày chị ăn mặc phản cảm, mất hình tượng luôn rồi", một bình luận của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình sao Việt

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