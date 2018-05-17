Bị Hữu Công tố vào khách sạn với trai trẻ, Linh Miu vừa khóc vừa nói 'tôi quá ngu'

Hậu trường 17/05/2018 15:07

Linh Miu không cầm được nước mắt khi nhắc lại chuyện tình sóng gió với Hữu Công. Cô ân hận vì đã trót yêu mù quáng và nhận nhiều cay đắng về mình.

Linh Miu - Hữu Công nổi tiếng với những clip hài "bá đạo" tràn ngập cảnh nóng trên mạng xã hội. Tuy thường xuyên gây sốc với nhiều chiêu trò nhưng họ vẫn được yêu mến nhờ mối tình lãng mạn và tính cách dí dỏm của cả hai.

Tuy nhiên, cặp đôi đã "đứt gánh giữa đường" vào tháng 3/2016 sau hai năm mặn nồng. Hiện tại, Linh Miu đã tìm được tình yêu mới, còn Hữu Công cũng vun vén hạnh phúc gia đình với Thuỷ Tiên (sinh năm 1992, nhân viên sân bay) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Bị Hữu Công tố vào khách sạn với trai trẻ, Linh Miu vừa khóc vừa nói 'tôi quá ngu' - Ảnh 1
Linh Miu và Hữu Công thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Những tưởng, chuyện tình của cả hai đã chính thức khép lại thì mới đây họ gây sốc khi liên tục kể tội nhau trên mạng xã hội. Câu chuyện bắt đầu khi "hot girl cảnh nóng" lên tiếng vạch trần chuyện tình cũ vũ phu, thường xuyên đánh đập mình vô tội vạ. Không chịu thua, Hữu Công cũng lập tức phản bác lại với những câu chuyện gây bất ngờ. Theo Hữu Công, Linh Miu không chỉ hỗn láo với bố mẹ anh mà còn thiếu chung thủy, thường xuyên có phương án dự phòng để áp dụng trong những lần cãi nhau. Nam diễn viên tiết lộ vài lần tìm thấy Linh Miu trong khách sạn cùng người đàn ông khác.

Trước phản ứng dữ dội từ phía bạn trai cũ, Linh Miu vừa có một buổi trả lời phỏng vấn báo chí về những ồn ào suốt thời gian qua. Cô nhiều lần bật khóc và khẳng định không dùng chuyện tình cảm PR MV mới, đồng thời thừa nhận mình quá ngu ngốc khi đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy.

'Tôi vừa ra mắt MV nhưng tôi chẳng thông minh đến thế để lấy chuyện tình cảm ra PR cho MV. Tính tôi thẳng, ai hỏi gì nói nấy, chính vì thế khi có phóng viên gọi điện hỏi tôi lý do chia tay, tôi có gì nói đó. Anh Hữu Công mỗi lần cãi vã hay đánh vào mặt tôi, thì tôi chia sẻ vậy. Chẳng có gì phải giấu giếm cả' - Linh Miu chia sẻ trên Vietnamnet.

Clip Linh Miu bật khóc khi nhắc đến ồn ào tình cảm với Hữu Công

Bị Hữu Công tố vào khách sạn với trai trẻ, Linh Miu vừa khóc vừa nói 'tôi quá ngu' - Ảnh 2

Bị Hữu Công tố vào khách sạn với trai trẻ, Linh Miu vừa khóc vừa nói 'tôi quá ngu' - Ảnh 3
Hữu Công 'bóc phốt' chuyện Linh Miu từng đi khách sạn với đàn ông - Ảnh: FBNV
Bị Hữu Công tố vào khách sạn với trai trẻ, Linh Miu vừa khóc vừa nói 'tôi quá ngu' - Ảnh 4
Linh Miu dùng những lời lẽ gay gắt để đáp trả Hữu Công. Câu chuyện quá khứ của cặp đôi này gây ồn ào showbiz suốt mấy ngày qua nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: FBNV
Hữu Công nhận bị vu khống, bức xúc "bóc phốt" Linh Miu

Hữu Công nhận bị vu khống, bức xúc "bóc phốt" Linh Miu

Hữu Công cho biết anh không đánh đập Linh Miu, nhưng điều Linh Miu "tố" anh đều là chiêu trò PR, giải dối.

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