Bộ phim Người phán xử 2 đã bấm máy được một thời gian và đang gấp rút hoàn thành những cảnh quay khó. Mặc dù miền Bắc đang vào mùa nắng nóng đỉnh điểm nhưng các diễn viên không được phép nghỉ ngơi. Họ phải làm việc liên tục suốt nhiều giờ để kịp tiến độ lên sóng như dự kiến.

Dàn diễn viên chính của Người phán xử 2 hầu hết là các gương mặt đã làm nên thành công ở phần 1. Trong đó, diễn viên Việt Anh vẫn đảm nhận vai Phan Hải - là nhân vật chiếm sóng nhiều nhất ở tất cả các tập phim. Trên trang cá nhân, Việt Anh thường xuyên hé lộ những lần tạo hình ghê sợ khi bị đánh đến bầm dập, máu me đầy người khiến nhiều khán giả giật mình.