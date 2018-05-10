Không thể giữ được bình tĩnh, Việt Anh có hành động phản kháng khi bị bắt quay phim giữa tiết trời nắng nóng ở Hà Nội.
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Bộ phim Người phán xử 2 đã bấm máy được một thời gian và đang gấp rút hoàn thành những cảnh quay khó. Mặc dù miền Bắc đang vào mùa nắng nóng đỉnh điểm nhưng các diễn viên không được phép nghỉ ngơi. Họ phải làm việc liên tục suốt nhiều giờ để kịp tiến độ lên sóng như dự kiến.
Dàn diễn viên chính của Người phán xử 2 hầu hết là các gương mặt đã làm nên thành công ở phần 1. Trong đó, diễn viên Việt Anh vẫn đảm nhận vai Phan Hải - là nhân vật chiếm sóng nhiều nhất ở tất cả các tập phim. Trên trang cá nhân, Việt Anh thường xuyên hé lộ những lần tạo hình ghê sợ khi bị đánh đến bầm dập, máu me đầy người khiến nhiều khán giả giật mình.
Mới đây, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hai bức ảnh bị đánh giữa trời nắng nóng 40 độ C và kể lại đoạn hội thoại ngắn với đoàn làm phim. Theo đó, nam diễn viên bày tỏ sự bức xúc khi đơn vị tổ chức sản xuất "áp bức" diễn viên dưới trời nắng.
Vì phải quay liên tục giữa trưa, Việt Anh có động thái muốn phản kháng bằng cách buột miệng nói ra một câu mang hàm ý chửi thề. Tuy nhiên, khi người của đơn vị sản xuất hỏi lại thì anh đã bình tĩnh nói lái đi hướng khác. Sự hài hước của Việt Anh trong tình huống này khiến không ít khán giả bật cười.