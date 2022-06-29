Bị chê làm lố quá đà, Thanh Duy đáp trả tay đôi với khán giả: ' Không đến xem nhưng lại thích phán xét''

Hậu trường 29/06/2022 13:25

Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc hóa thân thành nữ nhân mang tên DELILAH, Thanh Duy đã không ngại lên tiếng.

Thanh Duy (Phạm Trần Thanh Duy), sinh ngày 30 tháng 11 năm 1986 là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình Việt Nam. Anh được biết đến với cái tên Thanh Duy Idol sau cuộc thi Việt Nam Idol 2008, và sau đó xuất hiện trên các chương trình truyền hình: Cùng Nhau Tỏa Sáng, Lớp Học Vui Nhộn, Gương Mặt Thân Quen mùa thứ 3,...

Mới đây, khi tham gia show diễn tại Đà Lạt cùng với Trung Quân Idol, Thanh Duy đã có màn hóa trang đỉnh cao nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Thanh Duy đã tham gia một show diễn tại Đà Lạt cùng Trung Quân Idol. Tại đây, nam ca sĩ sử dụng nghệ danh Delilah, thoải mái thể hiện hết mình trong tạo hình khác lạ, khiến nhiều người liên tưởng đến giọng ca huyền thoại Beyoncé Knowles. Hình ảnh này cũng chính là lý do khiến anh chàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Bị chê làm lố quá đà, Thanh Duy đáp trả tay đôi với khán giả: ' Không đến xem nhưng lại thích phán xét'' - Ảnh 1
Tạo hình gây tranh cãi của Thanh Duy - Ảnh: FB Thanh Duy

Cảm thấy khó chịu vì những bình luận, Thanh Duy đã lên tiếng đáp trả: "Có nhìu người ngộ. Không mua vé, không đến xem trực tiếp nhưng lại thích phán xét người khác. Chắc họ nghĩ mình làm cho họ xem. Họ cho rằng tôi "ô dề", tôi "làm lố" nhưng nếu đã không thích tôi hay không hiểu về vẻ đẹp của nghệ thuật thì đó là vấn đề của bạn không phải của tôi".

Bên cạnh những bình luận tiêu cực đó, nhiều khán giả cũng gửi đến Thanh Duy những lời động viên, ủng hộ anh hãy làm những gì mà mình cảm thấy thích và phù hợp.

Bị chê làm lố quá đà, Thanh Duy đáp trả tay đôi với khán giả: ' Không đến xem nhưng lại thích phán xét'' - Ảnh 2
Một vài bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cùng, Thanh Duy cũng gửi lời cám ơn đến ca sĩ Trung Quân Idol vì không chỉ kết hợp với anh rất hòa hợp mà còn bên cạnh động viên, an ủi, khiến cho đêm diễn được thăng hoa hơn.

'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú

'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú

Rạng sáng nay, CĐM 'tóm dính' khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc cười đùa vui vẻ khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh duy làm lố thanh duy idol

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An