Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc hóa thân thành nữ nhân mang tên DELILAH, Thanh Duy đã không ngại lên tiếng.

Thanh Duy (Phạm Trần Thanh Duy), sinh ngày 30 tháng 11 năm 1986 là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình Việt Nam. Anh được biết đến với cái tên Thanh Duy Idol sau cuộc thi Việt Nam Idol 2008, và sau đó xuất hiện trên các chương trình truyền hình: Cùng Nhau Tỏa Sáng, Lớp Học Vui Nhộn, Gương Mặt Thân Quen mùa thứ 3,...

Mới đây, khi tham gia show diễn tại Đà Lạt cùng với Trung Quân Idol, Thanh Duy đã có màn hóa trang đỉnh cao nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Thanh Duy đã tham gia một show diễn tại Đà Lạt cùng Trung Quân Idol. Tại đây, nam ca sĩ sử dụng nghệ danh Delilah, thoải mái thể hiện hết mình trong tạo hình khác lạ, khiến nhiều người liên tưởng đến giọng ca huyền thoại Beyoncé Knowles. Hình ảnh này cũng chính là lý do khiến anh chàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tạo hình gây tranh cãi của Thanh Duy - Ảnh: FB Thanh Duy

Cảm thấy khó chịu vì những bình luận, Thanh Duy đã lên tiếng đáp trả: "Có nhìu người ngộ. Không mua vé, không đến xem trực tiếp nhưng lại thích phán xét người khác. Chắc họ nghĩ mình làm cho họ xem. Họ cho rằng tôi "ô dề", tôi "làm lố" nhưng nếu đã không thích tôi hay không hiểu về vẻ đẹp của nghệ thuật thì đó là vấn đề của bạn không phải của tôi".

Bên cạnh những bình luận tiêu cực đó, nhiều khán giả cũng gửi đến Thanh Duy những lời động viên, ủng hộ anh hãy làm những gì mà mình cảm thấy thích và phù hợp.

Một vài bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cùng, Thanh Duy cũng gửi lời cám ơn đến ca sĩ Trung Quân Idol vì không chỉ kết hợp với anh rất hòa hợp mà còn bên cạnh động viên, an ủi, khiến cho đêm diễn được thăng hoa hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-lam-lo-qua-da-thanh-duy-dap-tra-tay-doi-voi-khan-gia-khong-den-xem-nhung-lai-thich-phan-xet-479608.html