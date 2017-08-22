Anh viết: “Tuổi thơ mạnh mẽ sẽ giúp con người mạnh mẽ vươn lên. Chú tin rồi con sẽ vượt lên số phận vì từ bé đã biết nâng niu đồng tiền”.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đăng ảnh kèm dòng trạng thái động viên một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người, nhiều khán giả đồng cảm và ngưỡng mộ tấm lòng của Tuấn Hưng. Tuy nhiên, lại vẫn có một số anti-fan nói cựu HLV của chương trình Giọng hát Việt mùa 3 giả tạo.

Ngay lập tức, giọng ca Nắm lấy tay anh đã đáp trả một cách khá... nhẹ nhàng:

"Giả tạo thì được gì hả em? Nó có thể mang lại cho mình sự nổi tiếng và giàu có hay không?"

Anh cũng nhấn mạnh thêm, mỗi người đều có một tấm lòng, quan trọng là nó có cơ hội để bộc lộ hay không mà thôi. Đặc biệt, nam ca sĩ chia sẻ, anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn mỗi khi làm việc có ích. Tuấn Hưng cũng khuyên mọi người nên thử làm việc tốt như mình.

Khác với trước đây, ai đụng đến Tuấn Hưng hoặc gia đình mình, anh sẽ tức giận, đáp trả đanh thép. Nhưng lần này nam ca sĩ lại chọn cách đáp trả hết sức nhẹ nhàng, dù vậy sức nặng ẩn trong dòng phát ngôn của anh vẫn khiến các anti-fan phải câm nín.