Bị chê giả tạo khi làm từ thiện, ca sĩ Tuấn Hưng đáp trả 'nhẹ nhàng' nhưng vẫn khiến anti-fan phải câm lặng

Hậu trường 22/08/2017 15:29

Tuấn Hưng bị cho là giả tạo khi đăng ảnh giúp đỡ một cậu bé bán kẹo. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng đáp trả đầy ẩn ý.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đăng ảnh kèm dòng trạng thái động viên một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn. 

Anh viết: “Tuổi thơ mạnh mẽ sẽ giúp con người mạnh mẽ vươn lên. Chú tin rồi con sẽ vượt lên số phận vì từ bé đã biết nâng niu đồng tiền”.

Bị chê giả tạo khi làm từ thiện, ca sĩ Tuấn Hưng đáp trả 'nhẹ nhàng' nhưng vẫn khiến anti-fan phải câm lặng - Ảnh 1
Đoạn hội thoại của nam ca sĩ Tuấn Hưng và cậu bé bán kẹo nhận được sự đồng cảm rất lớn của dân mạng.
"Chú mua dùm con... Chú cho con nhé...Chú không ăn...Không, chú trả tiền thì phải lấy" - Ảnh: Facebook

Bị chê giả tạo khi làm từ thiện, ca sĩ Tuấn Hưng đáp trả 'nhẹ nhàng' nhưng vẫn khiến anti-fan phải câm lặng - Ảnh 2
MC Phan Anh cũng thể hiện sự đồng cảm của mình dưới bài viết - Ảnh: Facebook

Bị chê giả tạo khi làm từ thiện, ca sĩ Tuấn Hưng đáp trả 'nhẹ nhàng' nhưng vẫn khiến anti-fan phải câm lặng - Ảnh 3
Nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ hành động của Tuấn Hưng. Một người chơi facebook còn xúc động chia sẻ: "Đằng sau cánh tay xăm trổ ấy là một sự yêu thương đến ấm lòng" - Ảnh: Facebook

Chia sẻ của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người, nhiều khán giả đồng cảm và ngưỡng mộ tấm lòng của Tuấn Hưng. Tuy nhiên, lại vẫn có một số anti-fan nói cựu HLV của chương trình Giọng hát Việt mùa 3 giả tạo. 

Bị chê giả tạo khi làm từ thiện, ca sĩ Tuấn Hưng đáp trả 'nhẹ nhàng' nhưng vẫn khiến anti-fan phải câm lặng - Ảnh 4
Tuấn Hưng đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến các anti-fan phải câm lặng - Ảnh: Facebook

Ngay lập tức, giọng ca Nắm lấy tay anh đã đáp trả một cách khá... nhẹ nhàng:

"Giả tạo thì được gì hả em? Nó có thể mang lại cho mình sự nổi tiếng và giàu có hay không?"

Anh cũng nhấn mạnh thêm, mỗi người đều có một tấm lòng, quan trọng là nó có cơ hội để bộc lộ hay không mà thôi. Đặc biệt, nam ca sĩ chia sẻ, anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn mỗi khi làm việc có ích. Tuấn Hưng cũng khuyên mọi người nên thử làm việc tốt như mình.

Khác với trước đây, ai đụng đến Tuấn Hưng hoặc gia đình mình, anh sẽ tức giận, đáp trả đanh thép. Nhưng lần này nam ca sĩ lại chọn cách đáp trả hết sức nhẹ nhàng, dù vậy sức nặng ẩn trong dòng phát ngôn của anh vẫn khiến các anti-fan phải câm nín.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau khiến fan ngỡ ngàng

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau khiến fan ngỡ ngàng

Lời chia sẻ của Tuấn Hưng dành cho bố trên trang facebook cá nhân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng.

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