Bị chê '10 năm nói tiếng Việt vẫn lơ lớ', Hari Won phân trần, tiết lộ lý do 'bất khả kháng'

Bà xã Trấn Thành cho biết bệnh tình của cô chưa hồi phục hoàn toàn và vẫn đang trong quá trình điều trị. Dẫu vậy, vì đam mê công việc nên cô vẫn không ngừng sắp xếp kế hoạch cho bản thân trong tương lai.

Những ngày qua, Hari Won nhận được sự quan tâm khi chính thức trở lại đường đua âm nhạc . Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về căn bệnh liên quan đến cơ mặt mà cô mắc phải cách đây không lâu.

Bà xã Trấn Thành cũng cho rằng, lợi thế quan trọng giúp cô có thể hoạt động mạnh mẽ ở cả 2 nước chính là ngôn ngữ: "Rất nhiều bạn Hàn Quốc muốn tham gia các hoạt động Việt Nam, nhưng chỉ có bạn nào nói tiếng Việt được thì mới có điều kiện, còn kém tiếng Việt thì hơi khó. Tương tự tại Hàn Quốc cũng vậy, bạn Việt Nam nào nói tiếng Hàn rành thì sẽ có cơ hội làm việc ở Hàn. Tôi lại có thể nói song song 2 ngôn ngữ".

Khi bị hỏi về việc hát tiếng Việt chưa "tròn vành rõ chữ" dù đã có 10 năm làm ca sĩ, cô nói: "Lúc nào tôi cũng muốn tốt và hoàn chỉnh. Có thể do tôi bị quen phát âm tiếng Hàn nên khó đổi, giống như người Bắc vào TP.HCM cũng khó đổi theo giọng trong này. Tôi cũng rất cố gắng, muốn phát âm tiếng Việt tròn hơn, mong một ngày nào đó khán giả thấy tôi tiến bộ".

Ở một diễn biến khác, MV Như Anh Đã Mong Chờ của Hari Won đã lập ra nhiều thành tích đáng nể. Trong vòng 24 tiếng đầu tiên ra mắt, hashtag “nhuanhdamogcho” (Như anh đã mong chờ) đã đạt 27,8 triệu lượt chia sẻ, cán mốc 20 triệu lượt xem và đứng top 10 trending. Trên YouTube, MV Như anh đã mong chờ đạt 757.000 lượt xem, 1.800 bình luận, 31.000 lượt thích và vượt lên đứng trong top 13 trending YouTube.

Tương tự bản Việt, bản Hàn cũng nhận về nhiều lời đánh giá cao. Một số khán giả quốc tế tán thưởng chất giọng của Hari Won trong bài hát này.

MV Như Anh Đã Mong Chờ là sản phẩm comeback của Hari Won sau gần 1 năm im ắng. Ca khúc do nhạc sĩ Shintto sáng tác, lời Việt của Trịnh Thăng Bình. MV được phát hành song song cả hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam.