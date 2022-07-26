BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha'

Hậu trường 26/07/2022 19:30

Sau khi BB Trần đăng tải bài viết tố một sao nam tên T sàm sỡ mình và nhiều đồng nghiệp nam khác, dân mạng ngay lập tức tìm ra sao nam này và đồng loạt gọi tên dưới phần bình luận.

Theo lời kể của BB Trần, người bạn tên T dạo gần đây thường có những hành động kỳ quặc khi tiếp cận các đồng nghiệp nam tại hậu trường các buổi làm việc: "Mình có người bạn chơi cũng khá thân. Mình không tiện nhắc tên ở đây, nên sẽ dùng chữ cái thay thế là T nha. T xuất thân từ Bến Tre lên thành phố để làm diễn viên, cao 1m85, tuổi thì vừa tròn 42 nhưng lúc nào cũng khai gian 31. Mặc dù là con trai rặc nhưng T có đam mê mãnh liệt với việc hóa thân vào các vai nữ.

BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 1
BB Trần - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ không có gì cho đến khi mình phát hiện dạo gần đây khi đi quay cùng các đồng nghiệp nam, T dùng hình ảnh giả nữ để tiếp cận họ. Ban đầu thì còn trêu đùa, thả thính vu vơ, sau đó mình thấy T có những hành động kỳ quặc như sờ soạng, ve vãn, thậm chí là bóp nắn, vo ve một số thứ khá nhạy cảm mình rất ngại nói ra như ngực, mông, đùi, kế đùi... Chưa dừng lại ở đó, mấy ngày nay mình có đi tập thể thao, hóc-môn nam trổi dậy nên nhìn rất đàn ông và hấp dẫn.

Từ đây mình thấy T bắt đầu có những biểu hiện lạ như hay nhìn mình thay đồ, khi mình phát hiện thì T thản nhiên nói 'có gì đâu, đàn ông với nhau mà cần gì phải che'. Còn mỗi lần thoại kịch bản, T không nhìn mặt mà toàn nhìn mông mình. Có lần T đi ngang qua còn vung tay vỗ mông mình và nói 'nẩy nha, nẩy nha'. 

Thật sự giờ nhắc lại mình còn rất hoảng sợ, nếu mình nói thẳng chuyện này với T, mình sợ T không làm vậy nữa, còn nếu không nói ra mình sợ mọi người sẽ nghĩ T là yêu râu xanh rồi xa lánh T. Giờ mình phải làm sao đây?".

BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 2
Bài tố một sao nam tên T sàm sỡ mình của BB Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Từ loạt dữ liệu đắt giá mà BB Trần đưa ra, nhân vật tên T mà BB Trần "bóc phốt" trong bài nhanh chóng được dân tình đoán ra không ai khác là Hải Triều - "cạ cứng" thường cùng BB Trần "phá đảo" mạng xã hội với những màn giả gái thần sầu. 

BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 3

BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 4

 BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 5

Tuy nhiên, dân tình cũng dễ dàng nhận ra đây chỉ là màn tấu hài của BB Trần với mục đích trêu đùa bạn mình mà thôi. Việc các đồng nghiệp thân thiết bị nam diễn viên mang ra chế ảnh, kể chuyện mua vui trên mạng xã hội cũng không còn lạ lẫm nữa.

BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 6
BB Trần và Hải Triều là "cặp bài trùng" ăn ý cả trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường - Ảnh: Internet

 BB Trần tố bị sao nam sàm sỡ, biết được sự thật dân tình ngã ngửa 'thả haha' - Ảnh 7

Bên cạnh trận cười no nê vì câu chuyện hài hước của BB Trần, nhiều người cũng tỏ ra cảm thông với Hải Triều vì thường xuyên trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của cậu bạn thân.

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