Bật mí cuộc sống hiện tại của dàn sao Việt sau khi từ bỏ 'hào quang'

Sau những dự án không gây tiếng vang, Việt Trinh giải nghệ và lựa chọn cuộc sống an yên cùng con trai trong biệt phủ sân vườn tại Bình Dương. Để có thu nhập, cô ngày ngày livestream bán kính. Trong những buổi bán hàng, cô thường xuyên tâm sự cũng như góp vui cho người hâm mộ bằng những bài hát hay. Bị chê bai "hết thời", "nữ hoàng ảnh lịch" thẳng thắn: "Thành thật mà nói 'tre già măng mọc' là chuyện tự nhiên. Ai cũng có thời, không ai nổi tiếng mãi mãi. Nghề bán hàng online không xấu, nếu tôi mua bán đàng hoàng, tử tế".

Việt Trinh là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt những năm 1990. Tận hưởng hào quang ngút trời nhưng cô phải chịu không ít những sóng gió. Sau những biến cố, "Người đẹp Tây Đô" đã có khoảng thời gian quay lại hoạt động nghệ thuật ở vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, Việt Trinh cũng phải chấp nhận việc bản thân khó lấy lại hào quang rực rỡ của quá khứ.

Bị không ít người cười nhạo, Hùng Thuận cho biết: "Một số người chế nhạo, gọi tôi hết thời' hay 'diễn viên mà giờ phải đi làm cò đất'. Lúc đầu tôi lo lắng, sợ fan quay lưng. Tuy nhiên, về sau tôi không quan tâm hay thấy chạnh lòng. Tôi hiện 40 tuổi, vào showbiz từ bé, ai công nhận cũng đã rõ, không phải chứng minh gì nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là tài chính cần được đảm bảo, không phải cứ chạy theo hào quang vô hình. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được".

Diễn viên Hùng Thuận giã từ sự nghiệp của mình khi tuổi đời còn rất trẻ. "Bé An" Hùng Thuận của Đất Phương Nam năm nào nay đã chuyển nghề sang kinh doanh bất động sản . Được biết, công việc này giúp anh và gia đình có được cuộc sống ổn định hơn. Anh giờ đây đã làm chủ một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nhà đất . Nhờ uy tín anh được nhiều đối tác tin tưởng, cứ thế việc làm ăn ngày càng đi lên.

"Bé An" Hùng Thuận của Đất Phương Nam năm nào nay đã chuyển nghề sang kinh doanh bất động sản - Ảnh: Internet

3. Ốc Thanh Vân

Dù vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp thế nhưng MC, diễn viên Ốc Thanh Vân vẫn chọn dừng lại sự nghiệp để mong muốn bản thân được tận hưởng cuộc sống bình thường. Theo như cô từng chia sẻ vì tự thấy bản thân là người phụ nữ của gia đình, khẳng định buông dần mọi việc khiến đầu óc thêm nhẹ nhàng. Hiện tại nữ diễn viên Người Vợ Ma đã chuyển hướng sang làm huấn luyện viên yoga. Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng bà mẹ 3 con vẫn tậu biệt thự đắt đỏ. Dù không đi diễn nhưng cô vẫn có cho mình cuộc sống sung túc.

Dù vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp thế nhưng MC, diễn viên Ốc Thanh Vân vẫn chọn dừng lại sự nghiệp để mong muốn bản thân được tận hưởng cuộc sống bình thường - Ảnh: Internet

Nói về công việc này, cô cho biết: "Hiện tại Ốc đang làm công việc của một giáo viên yoga, hay nói chính xác hơn là huấn luyện viên yoga. Một cuộc đời mới, một công việc mới khiến tôi gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống và công việc mình gắn bó 20 năm qua để bước đi trên con đường mới. Mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ, rất an yên và tôi rất thích điều đó".

Nói về công việc này, cô cho biết: "Hiện tại Ốc đang làm công việc của một giáo viên yoga, hay nói chính xác hơn là huấn luyện viên yoga" - Ảnh: Internet

4. Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh là một trong 3 diễn viên nam nổi tiếng nhất của dòng phim "mì ăn liền" thập niên 90. Anh thành công ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Nam diễn viên từng được trả cát-xê 30 triệu đồng cho một bộ phim, số tiền rất lớn vào thời điểm đó.

Lê Tuấn Anh là một trong 3 diễn viên nam nổi tiếng nhất của dòng phim "mì ăn liền" thập niên 90 - Ảnh: Internet

Sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Lê Tuấn Anh bất ngờ thông báo giải nghệ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, anh chấp nhận lui về hậu phương, hỗ trợ cho sự nghiệp của bà xã Hồng Vân. Rời showbiz khi chưa đầy 30 tuổi, Lê Tuấn Anh chuyển hướng sang kinh doanh. Cuộc sống thường nhật của anh êm đềm, hạnh phúc bên vợ con như nhiều người đàn ông khác. Không còn là ngôi sao màn bạc, ngoại hình của anh cũng thay đổi nhiều nhưng Lê Tuấn Anh không còn bận tâm về vấn đề này.

Sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Lê Tuấn Anh bất ngờ thông báo giải nghệ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, anh chấp nhận lui về hậu phương, hỗ trợ cho sự nghiệp của bà xã Hồng Vân - Ảnh: Internet

5. Tuấn Hưng

Là ca sĩ đình đám với nhiều ca khúc nổi tiếng, ít ai ngờ Tuấn Hưng lại giải nghệ khi sự nghiệp vẫn rất thành công. Anh chia sẻ lý do rời showbiz là vì muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho vợ và ba con.

Là ca sĩ đình đám với nhiều ca khúc nổi tiếng, ít ai ngờ Tuấn Hưng lại giải nghệ khi sự nghiệp vẫn rất thành công - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam ca sĩ đang cùng vợ điều hành công việc kinh doanh. Vợ chồng anh sở hữu khối tài sản khủng, cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Thời gian gần đây, Tuấn Hưng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi liên tiếp tặng quà tiền tỷ cho bà xã. Anh mua căn biệt thự cạnh biển trị giá 50 tỷ đồng làm quà kỷ niệm ngày cưới.

Hiện tại, nam ca sĩ đang cùng vợ điều hành công việc kinh doanh - Ảnh: Internet

6. Chi Bảo

Đẹp trai và diễn xuất tốt, Chi Bảo từng là nam thần của màn ảnh Việt. Thế nhưng những năm gần đây, anh đã không còn mặn mà với chuyện đóng phim và thông báo giải nghệ vào tháng 5/2021. Bà xã Thùy Chang cho biết Chi Bảo có nhiều dự án lớn trong tương lai, do đó không còn thời gian cho những hoạt động nghệ thuật.

Những năm gần đây, anh đã không còn mặn mà với chuyện đóng phim và thông báo giải nghệ vào tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chi Bảo tập trung vào các dự án thiện nguyện, ngoài ra anh cũng hỗ trợ Thùy Chang trong việc kinh doanh. Thời gian còn lại anh chăm sóc gia đình, đặc biệt là thiên thần nhí mới chào đời cách đây không lâu.

Hiện tại, Chi Bảo tập trung vào các dự án thiện nguyện, ngoài ra anh cũng hỗ trợ Thùy Chang trong việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Dù làm nghệ thuật hay rẽ hướng sang nghề khác thì dàn sao này vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả. Không còn tận hưởng hào quang sân khấu nhưng dàn diễn viên Việt vẫn có được những thành tựu của riêng mình.