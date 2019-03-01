Bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay, chân đi đôi giày giá bất ngờ

Hậu trường 01/03/2019 17:18

Tuy sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ đi đôi giày giá 75.000 đồng khiến ai cũng bất ngờ.

Trên mạng xã hội, mới đây một bạn trẻ đã chia sẻ bức ảnh chụp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay với vẻ ngoài giản dị. Tuy là chủ của một doanh nghiệp lớn mạnh nhưng ông Vũ không tiêu xài lãng phí mà chỉ mặc đồ và đội nón hiệu bình dân. "Vua cà phê" thư thái ngồi khoanh chân đọc sách, để đôi giày trắng ngay ngắn cạnh chiếc ba lô. 

Người gặp ông Vũ đã để lại những dòng chú thích thú vị. “Vô tình đi cùng chuyến bay với người nổi tiếng với câu nói làm khuynh đảo toàn Việt Nam: 'Nhiều tiền để làm gì?'. Em đánh liều qua hỏi bác: 'Làm gì để nhiều tiền?' thì bác chỉ cười nhẹ không nói”, bạn này chia sẻ.

Bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay, chân đi đôi giày giá bất ngờ - Ảnh 1
Hình ảnh giản dị, thư thái đọc sách của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc giá đôi giày mà "Vua cà phê" Trung Nguyên đang mang chỉ có giá 75.000 đồng. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi ông chủ của Trung Nguyên sở hữu cả một gia tài khổng lồ với số tài sản được thống kê lên đến cả chục nghìn tỷ.

Thế nhưng, ông Vũ lại không thích sử dụng đồ hiệu hay khoe khoang bản thân. Nhiều người nhận xét, hình ảnh giản dị này của ông đúng là rất hợp với câu nói được tạo thành trend: "Tiền nhiều để làm gì?".

Bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay, chân đi đôi giày giá bất ngờ - Ảnh 2
Hình ảnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa diễn ra vào chiều 1/3
Bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay, chân đi đôi giày giá bất ngờ - Ảnh 3
Vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo dự kiến sẽ còn kéo dài rất lâu - Ảnh: Internet

Chiều 1/3, phiên xử vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng ông chủ doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên sau ít phút diễn ra, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa để làm rõ 2.102 tỷ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tới đây. 

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Từ khóa:   vụ ly hôn nghìn tỷ Đặng Lê Nguyên Vũ

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