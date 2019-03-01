Bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay, chân đi đôi giày giá bất ngờ

Trên mạng xã hội, mới đây một bạn trẻ đã chia sẻ bức ảnh chụp ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên máy bay với vẻ ngoài giản dị. Tuy là chủ của một doanh nghiệp lớn mạnh nhưng ông Vũ không tiêu xài lãng phí mà chỉ mặc đồ và đội nón hiệu bình dân. "Vua cà phê" thư thái ngồi khoanh chân đọc sách, để đôi giày trắng ngay ngắn cạnh chiếc ba lô.

Người gặp ông Vũ đã để lại những dòng chú thích thú vị. “Vô tình đi cùng chuyến bay với người nổi tiếng với câu nói làm khuynh đảo toàn Việt Nam: 'Nhiều tiền để làm gì?'. Em đánh liều qua hỏi bác: 'Làm gì để nhiều tiền?' thì bác chỉ cười nhẹ không nói”, bạn này chia sẻ.