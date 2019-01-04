Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ

Hậu trường 04/01/2019 11:17

Gia đình, bạn bè đồng nghiệp khóc nghẹn khi tiễn đưa nghệ sĩ Phạm Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trưa 20/12/2018, quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSND Anh Tú qua đời tại một bệnh viện ở Hà Nội sau thời gian chống chọi với biến chứng bệnh tiểu đường, hưởng dương 57 tuổi. Ngày 24/12, tang lễ của cố nghệ sĩ được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia trong sự tiếc thương vô bờ của gia đình, người thân, đồng nghiệp và khán giả cả nước.

Đến chiều qua (3/1/2019), tro cốt của NSND Anh Tú được đưa về an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Bất chấp thời tiết miền Bắc đang rét lạnh, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn vượt đường xa đến tiễn cố nghệ sĩ về với đất mẹ.

Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 1
Con trai NSND Anh Tú ôm di ảnh của bố, đưa ông về với đất mẹ - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 2
Tro cốt của NSND Anh Tú được đưa về Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng nhiều đồng nghiệp thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam... 
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 4
...đến tiễn người anh, người đồng nghiệp thân thiết về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 5
Diễn viên Kim Oanh đến tạm biệt cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 6
NSND Lan Hương nghẹn ngào khi đến tiễn biệt đồng nghiệp lần cuối - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 7
Diễn viên Tiến Minh bùi ngùi tại nghĩa trang - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 8
Diễn viên Diễm Hương và chồng đến viếng đàn anh thân thiết - Ảnh: Internet

Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 9

Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 10
Lúc còn sống, NSND Anh Tú được đồng nghiệp yêu mến và nể trọng vì tài năng và tâm huyết với nghệ thuật - Ảnh: Internet
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh 11
Mọi người không ngại đường xa, thời tiết giá rét để đến đưa NSND Anh Tú về với đất mẹ - Ảnh: Internet

Đã hai tuần trôi qua sau ngày NSND Anh Tú qua đời, nhiều nghệ sĩ vẫn không thể tin trước sự ra đi đột ngột của quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Bởi chỉ vài tháng trước, cố nghệ sĩ vẫn còn rất vui vẻ chỉ đạo mọi người làm việc. Sự ra đi của NSND Anh Tú là niềm mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà.

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú

"Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện... Vậy mà... Anh đã đi thật rồi - anh ơi!", Xuân Bắc xúc động viết lời từ biệt NSND Anh Tú.

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