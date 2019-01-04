Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều nghệ sĩ đến đưa tro cốt NSND Anh Tú về với đất mẹ

Trưa 20/12/2018, quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSND Anh Tú qua đời tại một bệnh viện ở Hà Nội sau thời gian chống chọi với biến chứng bệnh tiểu đường, hưởng dương 57 tuổi. Ngày 24/12, tang lễ của cố nghệ sĩ được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia trong sự tiếc thương vô bờ của gia đình, người thân, đồng nghiệp và khán giả cả nước.

Đến chiều qua (3/1/2019), tro cốt của NSND Anh Tú được đưa về an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Bất chấp thời tiết miền Bắc đang rét lạnh, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn vượt đường xa đến tiễn cố nghệ sĩ về với đất mẹ.