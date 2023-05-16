Bảo Anh - Văn Mai Hương 'đọ visual' bất chấp camera thường, ai nhỉnh hơn?

Bảo Anh - Văn Mai Hương đã có dịp chung một khung hình tại một tiệc cưới ở Hà Nội.
- Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn'
- Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con?
Mới đây, Bảo Anh và Văn Mai Hương cùng xuất hiện trong dàn quan khách tại tiệc cưới của một cặp đôi tại Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi Bảo Anh lộ diện trong những sự kiện như thế này sau giai đoạn vắng mặt trong showbiz. Thậm chí, thời gian qua nữ ca sĩ còn vướng tin đồn bí mật sinh con đầu lòng vì "ở ẩn" quá lâu.
Giọng ca Như Lời Đồn chọn cách ăn mặc tối giản với chiếc váy đen nhưng khoe khéo bờ vai trắng trần trắng mịn, gợi cảm. Trái ngược hoàn toàn với Bảo Anh, nữ ca sĩ Văn Mai Hương chọn diện chiếc đầm màu đỏ rượu nổi bật.
Bộ đôi nữ ca sĩ Bảo Anh - Văn Mai Hương cũng có màn "đọ sắc" qua camera thường, không chút thủ thuật chỉnh sửa ảnh, Bảo Anh toát lên thần sắc sang chảnh, rạng rỡ và khá tươi tắn. Song, gương mặt của nữ ca sĩ được cho tròn trịa hơn mọi lần những vẫn giữ đường nét thanh tú.
Trước đó, Bảo Anh đã lên tiếng về việc vắng mặt 8-9 tháng trong làng giải trí, nữ ca sĩ nói: "Đối với nghệ sĩ, 8-9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngời 1-2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả".
Bảo Anh từng đưa ra lời giải thích cụ thể cho việc vắng mặt khỏi làng giải trí trong khoảng thời gian dài. Cô nàng cho biết bản thân phải dành đủ thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc, lựa chọn bài hát phù hợp.