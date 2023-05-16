Bảo Anh - Văn Mai Hương 'đọ visual' bất chấp camera thường, ai nhỉnh hơn?

Bảo Anh - Văn Mai Hương đã có dịp chung một khung hình tại một tiệc cưới ở Hà Nội.

Mới đây, Bảo Anh và Văn Mai Hương cùng xuất hiện trong dàn quan khách tại tiệc cưới của một cặp đôi tại Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi Bảo Anh lộ diện trong những sự kiện như thế này sau giai đoạn vắng mặt trong showbiz. Thậm chí, thời gian qua nữ ca sĩ còn vướng tin đồn bí mật sinh con đầu lòng vì "ở ẩn" quá lâu. Bảo Anh rạng rỡ tái xuất sau tin đồn sinh con cho đại gia Giọng ca Như Lời Đồn chọn cách ăn mặc tối giản với chiếc váy đen nhưng khoe khéo bờ vai trắng trần trắng mịn, gợi cảm. Trái ngược hoàn toàn với Bảo Anh, nữ ca sĩ Văn Mai Hương chọn diện chiếc đầm màu đỏ rượu nổi bật.

Bảo Anh - Văn Mai Hương cùng dự tiệc cưới tại Hà Nội. Bộ đôi nữ ca sĩ Bảo Anh - Văn Mai Hương cũng có màn "đọ sắc" qua camera thường, không chút thủ thuật chỉnh sửa ảnh, Bảo Anh toát lên thần sắc sang chảnh, rạng rỡ và khá tươi tắn. Song, gương mặt của nữ ca sĩ được cho tròn trịa hơn mọi lần những vẫn giữ đường nét thanh tú. Trong khung hình nhóm, Bảo Anh và Văn Mai Hương đọ sắc vóc “một chín một mười” đánh bại cả “cam thường”. Bảo Anh rạng rỡ khoe visual, zoom cận nhan sắc khiến dân tình trầm trồ. Trước đó, Bảo Anh đã lên tiếng về việc vắng mặt 8-9 tháng trong làng giải trí, nữ ca sĩ nói: "Đối với nghệ sĩ, 8-9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngời 1-2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả".

Cách đây ít ngày, Bảo Anh bị "team qua đường" bắt gặp khi biểu diễn ở Hà Nội. Bảo Anh từng đưa ra lời giải thích cụ thể cho việc vắng mặt khỏi làng giải trí trong khoảng thời gian dài. Cô nàng cho biết bản thân phải dành đủ thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc, lựa chọn bài hát phù hợp. Thời gian gần đây, Bảo Anh đã chăm chỉ hoạt động trở lại. Poster của dự án âm nhạc sắp tới vừa được Bảo Anh tung ra.

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