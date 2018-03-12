Bà xã Tiến Dũng The Men bất ngờ nói sự thật về chồng

Dù Tiến Dũng có quá khứ đào hoa nhưng bà xã của anh rất tự hào về chồng. Trang Linh khẳng định nam ca sĩ là người đàn ông tốt, chu đáo với vợ con.

Cách đây vài năm, Tiến Dũng The Men bị nhiều người chỉ trích khi từ bỏ mối tình sâu đậm với Hải Băng để đến với Lan Anh. Sự việc khởi nguồn khi nam ca sĩ mời Lan Anh hợp tác chung trong MV Nếu là anh rồi bị cuốn vào lưới tình lúc nào chẳng hay. Thời gian sau đó, cặp đôi công khai xuất hiện tình tứ ở khắp mọi nơi, trong khi giọng ca Viên đá nhỏ liên tục thể hiện trạng thái buồn phiền, sốc nặng khi bị phản bội.

Tiến Dũng sở hữu ngoại hình điển trai, được đánh giá là rất đào hoa - Ảnh: Internet Những tưởng chuyện tình này sẽ có cái kết đẹp nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc. 3 nhân vật gây nổi sóng showbiz ngày nào giờ đây đều đã có cuộc sống êm đềm bên một nửa còn lại. Mới đây, trên mạng xã hội bỗng "sốt xình xịch" với thông tin Tiến Dũng The Men đã có vợ và một cô con gái xinh xắn. Bà xã bí mật của nam ca sĩ tên là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994 và sở hữu ngoại hình vô cùng quyến rũ.

Ảnh cưới của Tiến Dũng The Men và bà xã xinh xắn như hot girl - Ảnh: Internet Cách đây ít lâu, hot girl 9x này gây chú ý khi chia sẻ status nói về ông xã đầy vẻ tự hào. Cô khẳng định Tiến Dũng là người chồng, người cha chu đáo, luôn dành mọi sự quan tâm cho gia đình. "Chưa bao giờ em công khai viết nhiều thứ về anh - người chồng và là người cha của con gái em. Nhưng có lẽ em sẽ viết, sẽ kể cho tất cả mọi người trên thế gian này biết về gia đình mình, về cách anh yêu em, yêu con, quý trọng gia đình nhà em như thế nào. Anh có muốn cùng mọi người nghe suy nghĩ của em về anh không? Hay 2 đứa tâm sự mỏng? Anh đi công tác mau về nhé!", Trang Linh viết. Trang Linh rất tự hào về chồng - Ảnh: Internet Hình ảnh Tiến Dũng bên con gái 11 tháng tuổi do Trang Linh chia sẻ - Ảnh: Internet

Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay Dù đã là gái một con nhưng cô vợ bí ẩn của Tiến Dũng The Men vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi ngoại hình xinh đẹp không hề thua kém các mỹ nhân đình đám trong showbiz.

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