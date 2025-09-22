Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Hậu trường 22/09/2025 15:31

Phương Oanh cũng chia sẻ thêm rằng, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo

Mới đây, trên fanpage chính thức, Phương Oanh lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

Nữ diễn viên cho biết, thời gian qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi rằng có bán quần nịt bụng và fanpage kia có phải của cô không. "Tôi trả lời là "không". Hiện tại, một số fanpage giả mạo, gian lận, sử dụng trái phép hình ảnh của Phương Oanh nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối khách hàng", diễn viên Quỳnh búp bê viết.

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh - Ảnh 1

Phương Oanh cũng chia sẻ thêm rằng, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo

Cô nói: "Oanh cùng đội ngũ đang phối hợp để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Oanh viết thông báo này để cảnh báo và bảo vệ mọi người, tránh bị lợi dụng lòng tin, mua phải hàng nhái, kém chất lượng".

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh - Ảnh 2

Thời gian qua, không chỉ Phương Oanh mà nhiều nghệ sĩ như: NSND Lan Hương, ca sĩ Mỹ Linh, Quyền Linh, MC Lại Văn Sâm, MC Thảo Vân, diễn viên Bảo Thanh, Lan Phương... đều bị mạo danh, bị lập trang Facebook giả bán hàng, trục lợi.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

"Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, danh dự cá nhân và có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng", Ngô Thanh Vân nói.

Vào tháng 4, MC Lại Văn Sâm đã bức xúc lên tiếng vì bị mạo danh quảng cáo, bán thuốc. Có người đã lập một tài khoản giả mạo mang tên Lại Văn Sâm khiến khách hàng bị lừa gạt khi mua hàng.

Theo MC Lại Văn Sâm, anh chỉ sử dụng duy nhất tài khoản Facebook có dấu tick xanh xác nhận chính chủ.

NSND Lan Hương cho biết, bà đã không dưới 2 lần lên mạng xã hội nói về việc mình bị một số nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Theo đó, các nhãn hàng ngang nhiên cắt ghép hình ảnh của bà với những sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Sau khi đóng phim Sống chung với mẹ chồng, họ còn dùng hình ảnh bà mẹ chồng trong phim quảng cáo cho các sản phẩm như: Nấm linh xanh, mỹ phẩm, quần áo… Tôi biết được và rất bức xúc vì chuyện này", nữ nghệ sĩ nói.

