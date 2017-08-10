Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi

Hậu trường 10/08/2017 15:45

Mới đây, bà xã Lý Hải khoe ảnh khi được cậu con trai cả Rio tặng phong bì tiền, kèm theo đó là những lời yêu thương cực kỳ đáng yêu.

Con trai của nam ca sĩ Lý Hải, bé Rio, đã tiết kiệm được một số tiền. Sau khi cho vào phong bì đóng lại cẩn thận, cậu nhóc đã mang tặng cho mẹ Minh Hà, kèm theo dòng chữ đầy yêu thương: “Gửi mẹ Hà, Rio có điều này là Rio yêu mẹ Hà”.

Đọc bức thư của con trai và mở phong bì ra, thấy bên trong có một ít tiền lẻ, bà xã Lý Hải đã vô cùng xúc động.

Cô kể lại: "Rio chạy ra tặng mẹ bức thư làm mẹ hạnh phúc rớt nước mắt. Mở thư ra thấy tiền bên trong. Mẹ Hà: '"Ủa, con để tiền trong này làm gì vậy?" - Rio: 'Tiền để dành của con đó, con tặng mẹ để mẹ muốn mua gì thì mua". Nghe xong muốn vỡ tim".

Nhiều fan hâm mộ tỏ ra thích thú với sự đáng yêu của cậu nhóc Rio và bày tỏ chia sẻ: “Tiền nhiều vậy Mẹ Hà mua gì đây?”. Một độc giả khác thì nhắc nhở mẹ Rio: “Ráng tiêu cho hết”.

Tuy nhiên, vợ Lý Hải chia sẻ: “Để làm kỷ niệm, không xài đâu”.

Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi - Ảnh 1
Minh Hà xúc động chia sẻ thư và quà của con trai Rio - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi - Ảnh 3
Là anh cả trong gia đình nên cậu bé Rio có phần chững chạc hơn so với tuổi - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi - Ảnh 4
Nhiều chị em "phát hờn" với vợ Lý Hải và bày tỏ: “Tuy số tiền nhỏ không mua được gì nhưng đây là cả tấm lòng của Rio dành tặng cho mẹ Hà. Hà phải tự hào về con trai Hà. Con của mình là gái mà không tâm lý như Rio đâu. Hà thật hạnh phúc nhé” - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải sung sướng 'muốn vỡ tim' khi nhận quà 'độc' từ con trai 6 tuổi - Ảnh 5
Những hình ảnh ấm áp của gia đình Lý Hải luôn nhận được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet

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