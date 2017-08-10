Con trai của nam ca sĩ Lý Hải, bé Rio, đã tiết kiệm được một số tiền. Sau khi cho vào phong bì đóng lại cẩn thận, cậu nhóc đã mang tặng cho mẹ Minh Hà, kèm theo dòng chữ đầy yêu thương: “Gửi mẹ Hà, Rio có điều này là Rio yêu mẹ Hà”.

Đọc bức thư của con trai và mở phong bì ra, thấy bên trong có một ít tiền lẻ, bà xã Lý Hải đã vô cùng xúc động.