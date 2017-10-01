Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp đọ sắc cùng bạn bè toàn mẹ bỉm sữa

Hậu trường 01/10/2017 10:25

Khoe ảnh đi họp lớp, bà xã Lý Hải khiến nhiều người trầm trồ khi diện trang phục lộng lẫy, xinh đẹp đọ sắc với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người nói vui rằng có lẽ bạn bè Minh Hà sẽ phải cân nhắc liệu có nên rủ cô đi liên hoan ở lần tới hay không.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Minh Hà khoe loạt ảnh họp lớp bạn đại học. Bà xã Lý Hải ăn mặc sành điệu, nổi bật giữa bạn bè cùng lớp Đại học Luật TP. HCM gần chục năm trước.

Đứng giữa hội bạn thân ngày xưa để chụp ảnh lưu niệm, cô nàng không hổ danh là “bà mẹ hot girl” khi diện đầm trẻ trung, sành điệu với gương mặt xinh đẹp nổi bật giữa hội bạn đa số là bà mẹ bỉm sữa.

Bà xã Lý Hải có thể là người sinh nở nhiều nhất so với những người bạn cùng lứa song cô luôn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp cuốn hút mà không kém phần đằm thắm của một người mẹ hiền, vợ đảm khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Trên trang Facebook cá nhân, Minh Hà khoe ảnh họp lớp với bạn đại học gần 10 năm trước - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Cô nàng gây chú ý khi diện trang phục trẻ trung, năng động tạo dáng chụp hình với hội bạn, đa số là các bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Trong hội bạn đại học, có thể Minh Hà là người có kinh nghiệm sinh nở nhiều nhất...

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
...song cô luôn giữ được thân hình cân đối, xinh đẹp bất chấp tuổi tác. Đặc biệt, bà mẹ 4 con vô cùng nổi bật khi chụp hình cùng bạn đại học - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Hình ảnh Minh Hà và ông xã Lý Hải cách đây nhiều năm...

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
... Có thể thấy, cô vẫn không khác nhiều lắm so với hiện tại - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Gia đình hạnh phúc của Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Trải qua 4 lần sinh con nhưng cô vẫn luôn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ trẻ trung của mình - Ảnh: Internet

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp
Bà mẹ 4 con khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với sự đằm thắm, xinh đẹp dù trải qua nhiều lần sinh nở - Ảnh: Internet

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