Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp

Khoe ảnh đi họp lớp, bà xã Lý Hải khiến nhiều người trầm trồ khi diện trang phục lộng lẫy, xinh đẹp đọ sắc với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người nói vui rằng có lẽ bạn bè Minh Hà sẽ phải cân nhắc liệu có nên rủ cô đi liên hoan ở lần tới hay không.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Minh Hà khoe loạt ảnh họp lớp bạn đại học. Bà xã Lý Hải ăn mặc sành điệu, nổi bật giữa bạn bè cùng lớp Đại học Luật TP. HCM gần chục năm trước.

Đứng giữa hội bạn thân ngày xưa để chụp ảnh lưu niệm, cô nàng không hổ danh là “bà mẹ hot girl” khi diện đầm trẻ trung, sành điệu với gương mặt xinh đẹp nổi bật giữa hội bạn đa số là bà mẹ bỉm sữa.

Bà xã Lý Hải có thể là người sinh nở nhiều nhất so với những người bạn cùng lứa song cô luôn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp cuốn hút mà không kém phần đằm thắm của một người mẹ hiền, vợ đảm khiến nhiều chị em ghen tỵ.

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