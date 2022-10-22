Bà xã kín tiếng của Thái Hoà hiếm hoi lộ diện bên chồng, nhan sắc lập tức gây chú ý

Hậu trường 22/10/2022 17:41

Trong một buổi ra mắt phim với sự tham gia của Thái Hòa, bà xã của nam diễn viên cũng lần đầu lộ diện trước truyền thông bên cạnh chồng.

Mới đây, Thái Hòa đã xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim truyền hình do anh đóng chính. Trước đây, nam diễn viên thường "cô đơn lẻ bóng" đi dự những sự kiện. Song, lần này, "Ông hoàng phòng vé" không lẻ loi một mình mà có một nhân vật đặc biệt "tháp tùng" kế bên.

Đó là vợ trẻ kém anh 11 tuổi - Hà Huỳnh Hồng Thu cũng đồng hành cùng chồng. Đây là lần hiếm hoi mà người đẹp lộ diện sau 10 năm gắn bó với Thái Hòa nên mọi nhất cử nhất động của hai vợ chồng đều lọt vào ống kính của truyền thông.

Bà xã kín tiếng của Thái Hoà hiếm hoi lộ diện bên chồng, nhan sắc lập tức gây chú ý - Ảnh 1
Thái Hòa hiếm hoi dẫn vợ kém 11 tuổi đi sự kiện - Ảnh: Cắt từ clip

Thông qua những hình ảnh, bà xã Thái Hòa diện đầm đen thanh lịch khoe thân hình thon thả và khí chất thanh lịch, tinh tế và sang trọng. Ngoài ra, nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, trẻ trung của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn cư dân mạng. Do đó, nhiều người trầm trồ trước nhan sắc của bà xã Thái Hòa trông xinh đẹp và cuốn hút hơn hẳn dù chỉ là ảnh camera thường, không chỉnh sửa. 

Bên cạnh đó, Hồng Thu thường đứng phía sau hỗ trợ chồng trong khi Thái Hòa bận bịu với một số công việc. Sau khi nhận thông tin từ bàn lễ tân, nam diễn viên lập tức đưa cho vợ giữ giúp. Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm với nhiều bình luận trầm trồ, ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

Bà xã kín tiếng của Thái Hoà hiếm hoi lộ diện bên chồng, nhan sắc lập tức gây chú ý - Ảnh 2
Cuộc sống viên mãn của gia đình Thái Hòa và bã xã Hồng Thu - Ảnh: Internet

Kể từ khi đám cưới với Thái Hòa vào năm 2012 và sinh con xong, Hà Huỳnh Hồng Thu quyết định nghỉ việc, bắt đầu kinh doanh online và quán xuyến chuyện gia đình. Nhận xét về vợ, nam diễn viên từng cho biết Hồng Thu là người trẻ trung, hay cười, biết nấu ăn ngon và quán xuyến được việc gia đình.

Hiện tại, qua nhiều năm gắn bó chung sống đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Thái Hòa vẫn không hé lộ nhiều thông tin về vợ kém 11 tuổi.

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