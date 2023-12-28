Sở trường của Phi Phụng là hài kịch với lối diễn tưng tửng rất đặc trưng, thành công ở cả sân khấu lẫn truyền hình. Dù bản thân là con gái của một danh hài nhưng Phi Phụng vẫn xây dựng được tên tuổi cho riêng mình.

Phi Phụng được biết đến là một nghệ sĩ nổi tiếng ở cả sân khấu và màn ảnh, quen mặt với khán giả truyền hình suốt nhiều năm qua. Cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng vai phụ" nhờ những vai phụ thành công trên truyền hình.

Phi Phụng từ nhỏ đã được cha là danh hài Phi Thoàn đưa đến đài truyền hình, sân khấu,… để vui chơi, xem biểu diễn. Được tiếp xúc với sân khấu ngay từ nhỏ nên nghệ thuật đã thấm vào máu cô từ lúc nào không hay. Thế nhưng vào thời điểm đó, Phi Phụng không nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một diễn viên. Cô có niềm đam mê với âm nhạc hơn, đặc biệt là thể loại dân ca.

Hiện tại, Phi Phụng cũng được giới trẻ biết đến nhiều hơn qua loạt phim truyền hình, điện ảnh và sitcom hài như Cái bóng bên chồng, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Gia đình là số 1. Cô chia sẻ với truyền thông rằng, có lẽ máu nghệ sĩ của mình được di truyền từ những thành viên trong gia đình, từ những thế hệ đi trước. Vì vậy, khi bén duyên với nghệ thuật, bằng bản năng và cảm xúc của mình, Phi Phụng đã khiến nhiều khán giả khóc cười bởi lối diễn xuất tự nhiên và lôi cuốn.

Được tiếp xúc với sân khấu ngay từ nhỏ nên nghệ thuật đã thấm vào máu cô từ lúc nào không hay

Vì không định hướng sẽ nối nghiệp cha nên Phi Phụng không theo học các trường sân khấu, không được đào tạo bài bản như những đồng nghiệp cùng trang lứa. Khi duyên số đưa đẩy Phi Phụng trở thành diễn viên, cô diễn xuất bằng bản năng và chinh phục công chúng bởi cái duyên trời phú.

Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ, vì là diễn viên tay ngang nên trong quá trình làm nghề, cô luôn gặp những khó khăn nhất định. Mỗi lần diễn vai khóc, Phi Phụng cảm thấy rất sợ. Vì không phải là một diễn viên học từ trường lớp nên cô không có nhiều kỹ năng diễn xuất. Nhiều khi được yêu cầu phải hành động thế này thế kia, cô cũng không biết làm. Sau khi được giải thích nghệ sĩ cần phải có nhiều cảm xúc, Phi Phụng mới chấp nhận vai diễn, vượt qua giới hạn của bản thân.

Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ, vì là diễn viên tay ngang nên trong quá trình làm nghề, cô luôn gặp những khó khăn nhất định

Là một diễn viên được nhiều người biết đến nhưng Phi Phụng vẫn luôn thân thiện, giản dị và mộc mạc. Không sợ mất hình ảnh, cô luôn duy trì công việc, cũng như sở thích của mình là tự làm yaourt (sữa chua), sinh tố, nước sâm, bánh plan,… để bán cho bà con, bạn bè, đồng nghiệp.

Tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nghệ sĩ Phi Phụng đã tâm sự về việc là nghệ sĩ nhưng lại đi bán sữa chua ngoài chợ. Cô nói: "Lúc đó nhà tôi ở gần chợ, nên tôi xách sữa chua đi bán. Sau này, vì tay đau nên tôi không bán được nữa. Khi bán tôi đội nón lá, nhưng vẫn có người ngờ ngợ, nhận ra là nghệ sĩ. Họ còn rủ nhau mua ủng hộ vì nghĩ tôi nghèo. Họ mua hũ sữa chua 6 nghìn còn bo thành 10 nghìn, nhưng tôi không lấy.

Không sợ mất hình ảnh, cô luôn duy trì công việc, cũng như sở thích của mình là tự làm yaourt (sữa chua), sinh tố, nước sâm, bánh plan,… để bán cho bà con, bạn bè, đồng nghiệp

Tôi không chạnh lòng vì đi bán sữa chua mà còn tự hào là không nghệ sĩ nào dám bê sữa chua đi bán giống tôi. Tôi không làm mà bán hộ con gái. Tôi không nghĩ tới việc làm nghề khác vì trước giờ không biết làm gì. Lúc chưa nổi tiếng, tôi phụ bà chị chồng bán cà phê, bán cơm, cũng cực lắm. Nhưng được cái ở bên kịch của tôi thì tuổi nào cũng có vai cho mình diễn, luôn được đi làm, làm tới khi nào Tổ nghiệp không cho nữa thì thôi, chứ không như bên ca sĩ phải lui sớm. Nhiều người hỏi tôi sao không đi làm lại mắt cho trẻ, nhưng tôi kệ, lớn tuổi rồi thì đóng vai già, không nên đụng chạm thẩm mỹ".

Tâm sự chuyện gia đình, nữ diễn viên cho biết ông xã rất thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thời gian đầu cô làm nghề, chồng hay ghen nhưng giờ quen rồi: "Giờ tôi đi diễn ông ấy quen rồi nên hết ghen, chứ hồi đầu cũng ghen, cứ đòi đưa đi đón về. Ông ấy ghen rất ngộ, không giống người ta, chỉ cần đi ngang qua liếc một cái là tôi biết ghen rồi.

Tôi bảo đã ghen thì ở nhà đi, cứ theo lên đoàn để người ta chọc lại càng tức. Ông ấy không thích tôi đi diễn, nếu mua vé cho ông ấy coi là ông ấy không bao giờ đi, nhưng đọc báo thấy tên tôi là cắt ra để sưu tầm. Ông ấy ít nói lắm".

Tâm sự chuyện gia đình, nữ diễn viên cho biết ông xã rất thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thời gian đầu cô làm nghề, chồng hay ghen nhưng giờ quen rồi

Đồng thời, nữ diễn viên cũng bày tỏ nỗi chạnh lòng khi thấy đàn em có nhà lầu xe hơi, còn mình vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ: "Hồi đó tôi lấy ông ấy về cũng khó khăn. Nhiều khi tôi chạnh lòng khi thấy đàn em có nhà lầu, xe hơi còn nhà mình cấp 4 xập xệ, mơ ước có một ngôi nhà khang trang mà không có. Nhưng số tôi muốn có cái gì rồi cũng sẽ có dù không có ngay lúc đó. Năm đó tôi 43 tuổi, đi coi bói thì bà bói bảo 50 tuổi tôi mới nổi tiếng, nhờ một bộ phim. Cuộc đời tôi diễn ra y chang như vậy.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ nỗi chạnh lòng khi thấy đàn em có nhà lầu xe hơi, còn mình vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ

Tôi nghe theo nên mỗi lúc vào đoàn bán sữa chua đều bảo: "Ai mua thì mua đi, sau này tôi nổi tiếng rồi không bán nữa đâu. Tới 50 tuổi, tôi nổi tiếng sau một phim hài, cứ thế đi lên, cũng cất được căn nhà lầu dù không có gì đặc biệt. Tôi hạnh phúc lắm khi được bước vào căn nhà mới, tự hào về số tiền mình làm ra".