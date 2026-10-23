Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người đứng sau bộ phim truyền hình kinh điển Đất Phương Nam, vừa qua đời ở tuổi 73. Thông tin được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ vào chiều 22/10, khiến nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của một tên tuổi có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người đứng sau bộ phim truyền hình kinh điển Đất Phương Nam, vừa qua đời ở tuổi 73. Thông tin được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ vào chiều 22/10, khiến nhiều đồng nghiệp, học trò và khán giả không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của một tên tuổi có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng dành cho người thầy từng dìu dắt nhiều thế hệ làm phim. Anh viết: “Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của Điện Ảnh Việt Nam”.

Cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng xác nhận thông tin về sự ra đi của cố đạo diễn khi được liên hệ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương đối với những người từng có cơ hội làm việc, học tập và đồng hành cùng ông trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Trong sự nghiệp, Nguyễn Vinh Sơn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi bật, trong đó đáng nhớ nhất là bộ phim truyền hình Đất Phương Nam ra mắt năm 1997. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, bộ phim kể về hành trình phiêu bạt tìm cha của cậu bé An giữa vùng đất Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến.

Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện giàu cảm xúc, tác phẩm còn tái hiện sinh động cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân miền Tây Nam Bộ. Qua cách kể chuyện mộc mạc, giàu tính nhân văn, bộ phim trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, đồng thời được xem là một trong những tác phẩm truyền hình tiêu biểu của Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, cha đẻ của bộ phim Đất Phương Nam, vừa qua đời ngày 22/10 Bên cạnh Đất Phương Nam, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn được biết đến qua Tuổi Thơ Dữ Dội (1989), chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, và Trăng Nơi Đáy Giếng (2008). Các bộ phim cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài của ông, từ chiến tranh, lịch sử đến những góc khuất trong đời sống và số phận con người. Năm 2023, khi phiên bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam ra mắt, Nguyễn Vinh Sơn tham gia với vai trò cố vấn, góp phần kết nối tác phẩm mới với di sản của bộ phim truyền hình năm 1997. Sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là mất mát đối với nền điện ảnh nước nhà. Dẫu ông đã rời xa, những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn vẫn sẽ tiếp tục được khán giả nhớ đến, đặc biệt là Đất Phương Nam – bộ phim đã trở thành dấu ấn khó phai trong lịch sử truyền hình Việt Nam.

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