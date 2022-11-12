Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight

Hậu trường 12/11/2022 20:36

Cuối tuần, cặp song sinh Lisa - Lion theo chân mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt thực hiện liveshow Love Song. Khoảnh khắc check - in đáng yêu của cặp song sinh nhận nhiều sự chú ý.

Dù thường xuyên bận bịu với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Kim Lý luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất để chăm lo và ở bên hai con. Mới đây, khi tổ chức một buổi liveshow đặc biệt tại Đà Lạt, Hồ Ngọc Hà đã đưa cặp sinh đôi Lisa – Leon đi cùng.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 1

Mới đây, cặp song sinh đã được Hồ Ngọc Hà cho "lên sóng" trên trang Fanpage với những hình ảnh check-in cùng tấm standee của đêm nhạc. Đây có thể nói là những khán giả đầu tiên xác nhận có mặt trong đêm nhạc lần này.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 2

Cặp song sinh này đã đứng chụp hình bên poster mẹ Hà Hồ cùng trang phục áo thun trắng, quần, váy bò “tone sur tone”. Không chỉ có trang phục đồng điệu, hai chị em Leon – Lisa còn có những biểu cảm dễ thương và rất ăn ý với nhau. Có lẽ vì đã quá quen với ống kính máy ảnh mà cặp chị em này tạo dáng rất tự nhiên, lúc nào cũng vui vẻ và hào hứng.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 3

Khác với mọi lần, cậu Ú Leon khiến khán giả “mê mẩn” với những biểu cảm tinh nghịch, nụ cười hài hước. Còn cô chị Lisa lại dịu dàng với đôi mắt to tròn. Thế nhưng, lần này Lisa không chỉ chiếm spotlight của cậu em vì sự tươi tắn mà còn bởi khả năng tạo dáng như người mẫu nhí. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé liên tục thay đổi nhiều biểu cảm khác nhau, thậm chí chống hông hiệu đà.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 4

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 5

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 6

Trước đó, 2 nhóc tỳ còn xuất hiện trên livestream giúp mẹ bán vé đêm nhạc. Những khoảnh khắc đáng yêu của Lisa và cậu em út được khán giả yêu thích và ủng hộ.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 7

Càng lớn Lisa - Lion lại càng bộc lộ những tính cách riêng. Chỉ mới 2 tuổi nhưng Lisa và Leon đã là cặp sinh đôi hot trên mạng xã hội, Instagram sở hữu lượng follow lớn. Người hâm mộ ưu ái gọi các bé là "KOL nhí", thường xuyên giúp quảng bá hình ảnh cho mẹ, tương lai sẽ lấn sân showbiz.

Anh em Lisa - Leon diện đồ đồng điệu theo mẹ Hà Hồ lên Đà Lạt, biểu cảm của 'chị đại' Lisa chiếm hết spotlight - Ảnh 8

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