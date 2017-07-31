Angela Phương Trinh: Từ bỏ bar, vũ trường để trở thành gái ngoan Vbiz

Hậu trường 31/07/2017 15:35

Angela Phương Trinh cho biết cô không còn đi chơi bar, vũ trường và quen bất kỳ đại gia nào hơn 2 năm nay, vì vậy quanh cô cũng chẳng còn scandal.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, "Bà mẹ nhí" đã có những chia sẻ chân thành và thẳng thắn về con đường sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm của mình.

Tôi cuốn hút, xinh đẹp và tài năng

Trong thời gian vừa qua, Angela Phương Trinh được mời thẳng vào phim Mối tình đầu của tôi, đã đồng ý tham gia nhưng sau đó lại rút khỏi dự án và vai diễn được giao cho Chi Pu. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên 9x vì đòi hỏi cao cũng như không chịu làm xấu mình cho vai diễn nên rút khỏi bộ phim và bị những đồng nghiệp khác giành mất vai diễn.

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình - Ảnh: Internet

Cô cho biết mình chưa bao giờ so sánh bản thân với những diễn viên đồng trang lứa khác, bởi vì mỗi người có một chỗ đứng riêng và những ưu điểm khác nhau. Nữ diễn viên tự tin khẳng định: "Tôi có vị trí riêng, có thế mạnh khác mọi người. Thế mạnh của tôi là sức hút, xinh đẹp và tài năng diễn xuất. Tôi đang cố gắng phát huy những gì mình còn thiếu để trở nên đa tài hơn", theo Zing.

Đối với Angela Phương Trinh, cô không ngại chịu cực khổ hay hy sinh điều gì đó cho vai diễn bởi những điều này đã quá quen thuộc với một diễn viên đóng phim từ nhỏ như cô. Còn nguyên nhân thật sự làm "Bà mẹ nhí" đột ngột rời khỏi dự án là do không sắp xếp được thời gian cũng như không đồng quan điểm một số chuyện với nhà sản xuất. 

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
Nữ diễn viên Mùi ngò gai khẳng định cô rút khỏi bộ phim trong êm đẹp và không hề tức giận hay xảy ra mâu thuẫn với đoàn phim - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh chia sẻ: "Tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường với ê-kíp đoàn phim. Từ xưa đến nay tôi chưa từng mâu thuẫn với đồng nghiệp hay đạo diễn nào. Phim Mối tình đầu của tôi không đóng được thì cũng rút lui trong êm đẹp", theo Zing.

Không đi chơi bar, từ bỏ vũ trường, không scandal 

Từ một cô gái nhiều scandal và bị gắn mác là cô nàng hư hỏng, hiện tại Angela Phương Trinh đã hoàn toàn thay đổi bản thân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nữ diễn viên 9x cho hay việc thay đổi này là thuận theo tự nhiên, trước đây cô thường tụ tập cùng bạn bè đi bar, vũ trường nhưng bây giờ đã không còn nữa.

"Bà mẹ nhí" chia sẻ: "Không đi chơi bar, vũ trường nên tôi cũng không có scandal. Bây giờ, khi làm điều gì, tôi luôn tự hỏi liệu có phá hỏng điều mình đang xây dựng không", theo Zing.

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
Trước đây, Angela Phương Trinh thường xuyên bị bắt gặp ăn chơi tại quán bar, vũ trường - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cũng cho biết rằng bản thân không cảm thấy xấu hổ hay hối hận về những gì đã trải qua, đó đều là những bài học quý giá giúp cô thành công như hôm nay. 

Ngoài những scandal trong bar, vũ trường, Angela Phương Trinh còn 2 lần mang tai tiếng khi yêu đại gia lớn tuổi. Nhắc đến vấn đề này, cô tiết lộ đã hơn 2 năm mình không quen bất cứ vị đại gia nào nữa. Và theo cô, gọi người yêu cũ là đại gia là không đúng, bởi họ làm bác sĩ, doanh nhân, những nghề cao quý nên gọi là người thành đạt mới chính xác.

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
Năm 2012, Angela Phương Trinh công khai tình cảm với một vị đại gia ở Sài thành hơn cô rất nhiều tuổi
- Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
Sau khi chia tay đại gia Sài thành, nữ diễn viên 9x công khai mối quan hệ với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

Với Võ Cảnh chỉ là bạn bè bình thường 

Sau bộ phim điện ảnh Sứ mệnh trái tim gần đây, tin đồn tình cảm giữa Angela Phương Trinh và người mẫu, diễn viên Võ Cảnh lan rộng bởi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí đi chơi cùng gia đình của đối phương. Trước vấn đề này, nữ diễn viên 9x khẳng định mối quan hệ với Võ Cảnh chỉ là bạn bè bình thường, việc xuất hiện cùng nhau chỉ là do quảng bá cho bộ phim.

Angela Phương Trinh tự tin vào sức hút, sự xinh đẹp cũng như tài năng diễn xuất của mình
"Bà mẹ nhí" và Võ Cảnh thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí là đi chơi cùng gia đình và bạn bè của đối phương - Ảnh: Internet

Cô giải thích: "Việc chúng tôi song hành thời gian trước đây chỉ vì quảng bá cho phim. Nếu sau phim Glee, mọi người còn thấy tôi và anh ấy xuất hiện cùng nhau thì mới là tình yêu", theo Zing

Diễn viên Mùi ngò gai cho rằng không cần phải có cảm xúc yêu mới đóng được phân đoạn tình yêu ngọt ngào. Đó là lý do dù đóng 53 phim nhưng cô vẫn không có tình cảm với bất kỳ nam diễn viên nào trong phim.

Hiện tại, Angela Phương Trinh khá bận rộn trên trường quay phim Glee phiên bản Việt. Từ nhà tới địa điểm quay hơn 20 km nhưng mỗi ngày cô đều có mặt lúc 5 giờ 30 sáng và đêm khuya mới trở về.

Dù vất vả là thế nhưng diễn viên 9x được đoàn phim nhận xét làm việc vô cùng chuyên nghiệp khi chưa từng đến muộn và luôn thuộc kịch bản. 

Angela Phương Trinh: Từ bỏ bar, vũ trường để trở thành gái ngoan Vbiz - Ảnh 7
Glee là bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

"Glee" là một bộ phim âm nhạc nổi tiếng được phát sóng trên kênh truyền hình Fox (Mỹ) vào năm 2009 và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và khán giả.

Do đó, "Glee" phiên bản Việt là một trong những dự án được dư luận hết sức chú ý, quan tâm. 

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