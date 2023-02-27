Đàm Vĩnh Hưng khoe hành động cực tình cảm của bé Polo khiến netizen cũng tan chảy: 'Sao chịu nổi được'

Mới đây, một hành động bày tỏ tình cảm đáng yêu của bé Polo dành cho ba Hưng khiến anh tan chảy và làm người hâm mộ cũng cảm thấy khá thích thú.
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Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi bất ngờ công khai con trai ruột (bé Polo) trong sinh nhật của mình. Diện mạo đáng yêu của cậu bé đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Đáng nói, sau khi công khai bé Polo, nam ca sĩ đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ nhiều hình ảnh và khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé lên mạng xã hội.
Đặc biệt, mới đây, một hành động bày tỏ tình cảm đáng yêu của bé dành cho ba Hưng khiến anh tan chảy và làm người hâm mộ cũng cảm thấy khá thích thú. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc quý tử có hành động níu kéo nam ca sĩ khi anh phải đi ra ngoài. Kèm theo đó là dòng trạng thái bày tỏ sự 'siêu lòng' của nam ca sĩ:
"Làm sao mà nỡ đi đâu cho được chứ!?? Ba thích! Nhớ nhen! Sau này lớn lên cũng phải bám chặt Ba vậy nha! Hoặc lúc đó đổi lại Ba sẽ là người ôm chặt Polo để xin đi theo á! Mãi bên nhau bạn nhé!".
Trong đoạn clip ghi lại cảnh khi Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị rời khỏi nhà thì quý tử bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy chân của ba, không cho đi khiến nam ca sĩ không khỏi ngỡ ngàng. Hết cách, giọng hát Nửa vầng trăng phải liên tục ôm ấp vỗ về, trấn an bằng cách hứa hẹn sẽ về sớm và đi chơi cùng con.
Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, hiện tại Đàm Vĩnh Hưng còn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa khi có cuộc sống viên mãn bên cạnh con trai Polo Huỳnh. Theo nam ca sĩ từng chia sẻ, bé Polo cũng chính là nguồn động lực giúp nam ca sĩ thành công và viên mãn trên con đường sự nghiệp.