Đàm Vĩnh Hưng khoe hành động cực tình cảm của bé Polo khiến netizen cũng tan chảy: 'Sao chịu nổi được'

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi bất ngờ công khai con trai ruột (bé Polo) trong sinh nhật của mình. Diện mạo đáng yêu của cậu bé đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Đáng nói, sau khi công khai bé Polo, nam ca sĩ đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ nhiều hình ảnh và khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé lên mạng xã hội.



Sau khi công khai bé Polo, nam ca sĩ đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ nhiều hình ảnh và khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đặc biệt, mới đây, một hành động bày tỏ tình cảm đáng yêu của bé dành cho ba Hưng khiến anh tan chảy và làm người hâm mộ cũng cảm thấy khá thích thú. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc quý tử có hành động níu kéo nam ca sĩ khi anh phải đi ra ngoài. Kèm theo đó là dòng trạng thái bày tỏ sự 'siêu lòng' của nam ca sĩ: