Âm thầm đi thi quốc tế, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đăng quang ngôi vị Á hậu 2

Sau hai lần "lỡ hẹn" với cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), Nông Thúy Hằng được Giám đốc quốc gia Miss Friendship International Việt Nam liên hệ và trao cơ hội "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.

Tháng 7/2022, Nông Thuý Hằng đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đêm đăng quang, nàng hậu vướng phải nhiều ồn ào đời tư không mấy đẹp đẽ. Theo đó, hình ảnh được cho là tân Hoa hậu Nông Thúy Hằng từng quảng bá web 18+ trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, mạng xã hội còn phong phanh tin đồn nàng tân hoa hậu cặp kè đại gia có vợ. Từ sau ồn ào, Nông Thuý Hằng trở nên kín tiếng hơn trong mọi hoạt động của mình. Cho đến mới đây, tối ngày 27/10, mạng xã hội bất ngờ rần rần thông tin Nông Thuý Hằng đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ trên toàn thế giới, về đích tại vị trí Á hậu 2 cuộc thi Miss Friendship International 2023.

Tháng 7/2022, Nông Thuý Hằng đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Sát giờ chung kết Miss Friendship International 2023, Nông Thúy Hằng chia sẻ với Dân Việt rằng: "Dù cuộc thi có sự góp mặt của gần 60 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng tôi vẫn luôn tự tin, cố gắng trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất. Bởi vì tôi cũng là người từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Với Miss Friendship International 2023, tôi đã tìm hiểu rất kỹ tiêu chí trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Trong quá trình thi đấu tại Trung Quốc, tôi cảm thấy mình bắt kịp mọi thứ từ sinh hoạt, ăn uống, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi... Nếu tự đánh giá thì tôi thấy mình là một trong những thí sinh tiềm năng tại cuộc thi Miss Friendship International 2023. Tôi cảm thấy vui mừng khi trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thí sinh cũng như thành viên BTC Miss Friendship International.

Mặt khác, tôi nghĩ với một quốc gia đặc thù như Trung Quốc và với tiêu chí của cuộc thi để quảng bá, giao lưu văn hóa, lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, lòng biết ơn, yêu thương thì không chỉ riêng tôi mà nhiều thí sinh trong khu vực châu Á hẳn sẽ có lợi thế hơn so với thí sinh khác". Tối ngày 27/10, mạng xã hội bất ngờ rần rần thông tin Nông Thuý Hằng đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ trên toàn thế giới, về đích tại vị trí Á hậu 2 cuộc thi Miss Friendship International 2023 Trước đó, sau hai lần "lỡ hẹn" với cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), Nông Thúy Hằng được Giám đốc quốc gia Miss Friendship International Việt Nam liên hệ và trao cơ hội "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023. Đề cập đến hành trình chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp này, người đẹp sinh năm 1999 cho biết: "Suốt hơn một năm qua, tôi đã không ngừng nỗ lực rèn luyện các kỹ năng từ catwalk, ứng xử… để sẵn sàng "xuất khẩu". Tôi luôn tìm kiếm một đấu trường nhan sắc mà ở nơi đó tôi có thể mang bản sắc văn hoá dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Miss Friendship International là một cuộc thi như vậy. Ban tổ chức đề cao tình hữu nghị, tôn vinh sự gắn kết giữa các quốc gia, các nền văn hóa". Sau hai lần "lỡ hẹn" với cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), Nông Thúy Hằng được Giám đốc quốc gia Miss Friendship International Việt Nam liên hệ và trao cơ hội "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 Nông Thúy Hằng cũng cho biết thêm, do cuộc thi có Chủ tịch là người Thái Lan và được tổ chức tại Trung Quốc nên ngoài tiếng Anh, cô còn trau dồi thêm tiếng Trung Quốc và tiếng Thái Lan để sẵn sàng bước vào "đường đua" cuộc thi Miss Friendship International 2023. Thành tích của Nông Thúy Hằng tại chung kết Miss Friendship International 2023 được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của cô. Thành tích của Nông Thúy Hằng tại chung kết Miss Friendship International 2023 được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của cô Nàng hậu từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, Nông Thúy Hằng học trường THPT Chuyên Hà Giang và THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội với thành tích 12 năm học sinh giỏi. Cô từng giành giải ba môn Ngữ Văn trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cũng lọt danh sách học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2016 tham dự Lễ tuyên dương và nhận quà tặng của Chủ tịch nước.

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo Hoa hậu Nông Thúy Hằng là một trong những người đẹp bị đồn có mặt trong đường dây bán dâm vì có tên giống với người viết tắt T.H.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tham-i-thi-quoc-te-hoa-hau-cac-dan-toc-viet-nam-2022-ang-quang-ngoi-vi-a-hau-2-626956.html