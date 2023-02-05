Akira Phan cảm thấy khó hiểu khi bị nghi ngờ về giới tính, khẳng định không có chuyện 'sửa nát mặt' như nhiều người lầm tưởng

Hậu trường 05/02/2023 10:34

Nam ca sĩ Akira Phan đã có màn "lột xác" ngoạn mục trong thời gian gần đây, điều này lại vô tình khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính của anh cũng như cách thức mà anh chàng "nâng tầm nhan sắc" của mình.

Gần đây, ngoại hình ca sĩ Akira Phan nhận sự quan tâm của dân mạng. Trong những bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, giọng ca Mùa đông không lạnh gây chú ý vì trang điểm đậm, đường nét khuôn mặt khá "nữ tính", khác lạ. Phong cách ăn mặc của nam ca sĩ cũng gây tranh cãi vì chuộng gam màu rực rỡ, không còn vẻ nam tính, lãng tử thời xưa.

Akira Phan cảm thấy khó hiểu khi bị nghi ngờ về giới tính, khẳng định không có chuyện 'sửa nát mặt' như nhiều người lầm tưởng - Ảnh 1

Sự thay đổi của Akira Phan khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dân mạng cho rằng thật khó để nhận ra đây là giọng ca nổi tiếng một thời.

Chia sẻ với Dân Việt, Akira Phan cho biết, anh thường dùng app khi chụp ảnh nên có lẽ điều này khiến cho khán giả hoài nghi về giới tính hiện tại của anh. Vì mỗi bức ảnh selfie bằng app đều được tự động điều chỉnh để khuôn mặt và màu ảnh sắc nét hơn.

Akira Phan cảm thấy khó hiểu khi bị nghi ngờ về giới tính, khẳng định không có chuyện 'sửa nát mặt' như nhiều người lầm tưởng - Ảnh 2

"Vì vậy khi đọc được bình luận của những người chưa hiểu, chưa tiếp xúc với tôi mà bàn luận về giới tính của tôi thì tôi cũng thấy rất mắc cười. Thậm chí, bây giờ mấy anh em trong đội đá banh và bạn bè thân quen cũng hùa nhau vào trêu tôi là: 'Mai mốt đi đá banh với tụi tao nhớ đừng đứng gần "dê" tao nha'." - Akira Phan tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Trí, về việc nhan sắc đã thay đổi khá nhiều so với thời gian trước, giọng ca Đợi chờ là hạnh phúc cũng phủ nhận nghi vấn "sửa nát mặt": "5 năm trước, tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng. Sau ca mổ dây chằng, tôi không chơi thể thao, vận động mạnh, lại hợp truyền nước biển nên tăng tới 15kg. Khi đó, tôi bị stress, tự ti về ngoại hình nên quyết định hút mỡ, nhấn mí mắt, cấy tóc. Tôi không đập nát mặt hay dao kéo, chỉnh sửa gương mặt như mọi người hiểu lầm".

Akira Phan cảm thấy khó hiểu khi bị nghi ngờ về giới tính, khẳng định không có chuyện 'sửa nát mặt' như nhiều người lầm tưởng - Ảnh 3

Trước khi có những thay đổi về ngoại hình, nam ca sĩ từng là hình mẫu của nhiều fan nữ. anh cũng từng là một nghệ sĩ đào hoa, trải qua nhiều cuộc tình nhưng lận đận. Sau 2 cuộc tình tốt đẹp, đến nay nam ca sĩ kín tiếng hơn trong chuyện yêu đương. Hiện anh vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn mà muốn tạo dựng được cuộc sống ổn định trước đã, rồi mới tính tới chuyện lấy vợ.

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