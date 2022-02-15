Ái nữ nhà 'Mười Khó' trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch: Ánh mắt bịn rịn cộng thêm hành động này cũng đủ gây SỐT MXH

Hậu trường 15/02/2022 07:00

Sau thời gian dài nghỉ dịch, mới đây, bé Destiny - Ái nữ nhà Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức đi học trở lại. Nhìn khoảnh khắc bé không muốn rời bố, ai nấy đều thương.

Sau khoảng thời gian "kín như bưng", quyết không lộ mặt con gái cưng, thì thời gian gần đây Trường Giang Nhã Phương đã dần công khai bé Destity nhiều hơn trên MXH. Có lẽ vì vậy mà độ hot của ái nữ nhà "Mười Khó" tăng lên gấp bội. Mỗi lần xuất hiện, CĐM đều trầm trồ vì vẻ bề ngoài đáng yêu của Destiny dù chưa có ảnh "full HD".

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Con gái cưng nhà Trường Giang - Nhã Phương hiếm hoi lộ diện - Ảnh: FBNV

Mới đây, hôm 14/2, ông xã Nhã Phương tiếp tục chiêu đãi CĐM bằng bức ảnh đưa con đi học sau thời gian dài nghỉ dịch.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam danh hài đăng ảnh con gái ôm cổ ba trước cổng trường, ánh mắt bịn rịn không muốn rời, kèm dòng trạng thái: "Ngày đầu cô gái nhỏ trở lại trường học".

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Bài đăng của nam danh hài xứ Quảng - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, bé Destiny diện bộ váy hồng đúng chuẩn tiểu thư. Mái tóc ngắn, hơi xoăn nhẹ cũng được chải chuốt gọn gàng. Khoảnh khắc Trường Giang ân cần chỉnh lại khẩu trang cho con đã vô tình để lộ đôi mắt bồ câu đáng yêu của ái nữ.

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Tướng ngồi đậm chất 'chú Mười Khó' của bé Destiny - Ảnh: FBNV

Trước đó, không ít lần CĐM nhận xét bé Destiny có vẻ ngoài đáng yêu giống mẹ Nhã Phương, còn tướng đi, dáng ngồi khi như "copy - paste" của ba "Mười Khó". 

Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

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