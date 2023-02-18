Ái nữ 2 tuổi nhà Cường Đô La lên đồ cực yêu trong ngày nhập học đầu tiên ở Mỹ, được bố làm tài xế riêng

Không chỉ có sự nghiệp vững chắc, Cường Đô La có tổ ấm nhỏ đầy hạnh phúc, viên mãn được khán giả ngưỡng mộ. Mới đây, cả hai khiến dân tình bất ngờ khi đưa bé Suchin đi học ở Mỹ. Ngày đầu tiên đến trường, nhóc tì đã gây chú ý vì trang phục và được bố làm tài xế riêng.

Trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La đã chia sẻ thông tin về việc con gái đi học ở Mỹ. Anh khá hào hứng: "Ngày đầu papa đưa em đi học". Nam doanh nhân đích thân hộ tống ái nữ bằng xe hơi riêng, vẻ mặt thể hiện sự hạnh phúc. Khoảnh khắc cô bé nắm tay ba đến trường "đốn tim" nhiều người hâm mộ.

Được bố "hộ tống" đi học, Suchin còn được mẹ chăm chút ngoại hình. Đàm Thu Trang chuẩn bị cho con gái bộ suit màu nâu vừa vặn với vóc dáng. Cô bé còn mang đôi vớ trắng thêm phần sành điệu. Mái tóc đen nhánh của con gái Cường Đô La nay đã dài hơn, ngày càng xinh xắn khiến dân tình khen ngợi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô bé cũng tỏ ra phấn khích, gương mặt vui vẻ và thể hiện nhiều biểu cảm siêu nhắng nhít khiến Đàm Thu Trang phải thốt lên: "Công chúa nhỏ siêu quậy".

Những ngày vừa qua, Suchin cũng có dịp vi vu xứ cờ hoa. Cường Đô La đưa con gái đi vào trung tâm mua sắm, vui chơi ở công viên nước Lego Land và Sea World. Nam doanh nhân phố núi cũng rất ra dáng ông bố đảm đang, lúc nào cũng cưng chiều ái nữ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019 và sau đó 1 năm, cả hai chào đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân của bố mẹ Suchin đều nhận về lượt tương tác khủng mỗi khi cả hai cập nhật khoảnh khắc đời thường của ái nữ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn. Cặp đôi cố gắng cho con cuộc sống đủ đầy về tình cảm lẫn vật chất.

Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang nhận được nhiều lời khen ngợi khi dành tình cảm cho con trai riêng của chồng. Đáp lại, Subeo cũng là cậu bé vô cùng tình cảm, rất cưng chiều em gái Suchin và thân thiết gọi Đàm Thu Trang là "mẹ".