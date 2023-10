Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Phương Nhi dừng chân ở Top 15 Miss International 2023

Trong phần trình diễn phần thi trang phục dạ hội trên nền nhạc She used to be mine của Sara Bareilles, Phương Nhi lựa chọn Ngọc Phương Đông.

Trang phục được ví như một toà châu báu được dát lên sắc vóc của nàng công chúa đến từ Phương Đông. Thiết kế được đính kết lộng lẫy mà vẫn thanh thoát khi pha phối ngọc trai và hàng ngàn viên đá Swarovski bung toả trên dáng váy đuôi cá xuyên thấu, cùng tùng váy xoè bồng lấp lánh phía sau. Chiếc nơ 8 cánh bằng lụa Mikado cao cấp được nhấn nhá như một dải choàng tinh tế duyên dáng, cũng gợi nhớ đến nốt thắt trên Obi truyền thống trang trọng của Kimono, biểu tượng Nhật Bản.

Hoa hậu Phương Nhi trượt Top 7 Miss International 2023

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Nhi được gọi tên vào Top 15 chung cuộc cùng với các nước: Bolivia, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Thái Lan, Venezuela. Đây là kết quả được nhiều người mong đợi.

Xuất hiện trong Top 15, Phương Nhi được giới thiệu: "Vào sinh nhật tuổi 19, Phương Nhi đã quyết định đăng ký hiến tạng. Cô dành nhiều nỗ lực để giúp đỡ người cao tuổi và trẻ em trong cộng đồng như một cách để tri ân sự ủng hộ của công chúng đối với mình".

Tuy nhiên, top 7 chung cuộc gồm các người đẹp đến từ các quốc gia: Colombia, Venezuela, Philippines, Mexico, Thái Lan, Bolivia và Peru. Hoa hậu Phương Nhi của Việt Nam dù rất cố gắng nhưng không được gọi tên vào Top 7.