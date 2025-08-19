Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hậu trường 19/08/2025 16:42

Kim Oanh - nữ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua những vai diễn đanh đá, cay nghiệt cả trên sân khấu lẫn truyền hình đã gây bất ngờ cho khán giả khi công khai loạt hình ảnh sau thẩm mỹ.

NSƯT Kim Oanh - nữ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua loạt vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công khai loạt hình ảnh sau thẩm mỹ.

Xuất hiện với gương mặt gọn, da căng không một nếp nhăn, sống mũi cao và đôi mắt mí dày, Kim Oanh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc đã quá khác lạ. Thậm chí có không ít khán giả thú nhận “không nhận ra” cô.

Vốn gắn liền với hình ảnh mộc mạc, sự thay đổi lần này của "ác nữ màn ảnh Việt" thu hút 2 luồng ý kiến trái chiều. Người khen Kim Oanh trẻ trung, xinh đẹp hơn, người lại tiếc nuối nét duyên dáng tự nhiên từng gắn bó với khán giả. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng màn “lột xác” của NSƯT Kim Oanh đã giúp cô thêm phần trẻ trung khi đã ở ngưỡng tuổi U50.

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra' - Ảnh 1
NSƯT Kim Oanh được khán giả khen trẻ ra 10-15 tuổi sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc hồi tháng 7

Trong hình ảnh mới đăng tải, có thể thấy NSƯT Kim Oanh đã trải qua khá nhiều công đoạn chỉnh sửa trên khuôn mặt.

"Nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì em xin phép được sửa nhà", Kim Oanh đùa vui về lý do cô nhờ cậy dao kéo, trẻ hóa gương mặt.

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra' - Ảnh 2
Gương mặt nữ nghệ sĩ hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn hơi sưng

Phần cằm và xương hàm được chỉnh sửa rõ nét, làn da căng bóng, mịn màng, gần như không còn dấu vết lão hóa. Đuôi và đầu mắt được cắt cho dài và sâu hơn, phần sống mũi của nữ nghệ sĩ cũng đã được nâng, 2 bên cánh mũi thon gọn khiến cô tự tin khoe góc nghiêng của mình.

Gương mặt khác biệt hoàn toàn của Kim Oanh hậu thẩm mỹ. Dù vậy, diện mạo mới của nữ diễn viên cũng được đánh giá trẻ trung hơn tuổi.

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra' - Ảnh 3Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra' - Ảnh 4
Nét diễn đanh thép, quyền lực và thâm độc của cô nhận được vô vàn lời tán dương từ khán giả.

Trước khi can thiệp thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt tròn đầy, đường nét tự nhiên và ánh mắt sắc. Điểm nhấn ở Kim Oanh trước đây là nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ duyên dáng, hài hước đúng với những vai diễn mang màu sắc châm biếm, trào phúng mà cô thường đảm nhận.

Đặc biệt, ánh mắt sắc giúp cô dễ dàng nhập vai ác một cách mượt mà. Nhan sắc mộc mạc ấy đã trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với hình ảnh của Kim Oanh trên màn ảnh Việt suốt nhiều năm.

