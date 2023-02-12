Á hậu Ngọc Hằng gây sốt với màn khoe loạt huy chương và bằng khen ở tuổi 19 chuẩn 'con nhà người ta'

Mới đây, trên Facebook cá nhân, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 - đã chia sẻ hình ảnh Á hậu Ngọc Hằng cùng với hàng chục bằng khen và huy chương mà cô đạt được trong những năm qua.

Được biết, dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Ngọc Hằng đã tham gia nhiều cuộc thi võ Karatedo, nổi bật trong số đó là: Nhị đẳng huyền đai môn Karatedo cấp quốc gia; Huy chương Đồng giải Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia; Bằng chứng nhận Huy chương Đồng đấu đối kháng nữ Karatedo giải vô địch Karatedo trẻ của TPHCM năm 2013…

Ngọc Hằng đã chứng minh bản thân là một bông hoa vừa có sắc vừa có hương khi cô luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực từ học văn hóa, thể thao đến nghệ thuật. Nhìn số lượng huy chương và bằng khen của nàng hậu, dân tình không khỏi trầm trồ nể phục.

Cùng với đó, người đẹp còn đạt nhiều giải thưởng về học tập như: Giải khuyến khích Olympic tiếng Anh trên internet năm 2016; Giải 3 Nét ảnh tuổi thơ cấp thành phố 2016… và nhiều giấy khen Học sinh giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ qua nhiều năm.

Đặc biệt, cô nàng còn là thành viên của một số chương trình, dự án cộng đồng như dự án phi lợi nhuận hướng về người cao tuổi The Elderly of Saigon, dự án hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng ứng tuyển đến nhân tài trẻ VOCO Center,... Với profile quá sức ấn tượng này, Ngọc Hằng được kỳ vọng sẽ góp mặt tại một đấu trường quốc tế trong tương lai gần.

Ngọc Hằng sinh năm 2003 ở TP.HCM, có chiều cao 1,74 m và số đo ba vòng 85-60-89 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học Western Sydney của Australia (cơ sở đào tạo ở Việt Nam).

Ngọc Hằng ăn chay trường từ năm 2020 vì lý do sức khỏe. Thời gian đầu, cô gặp khó khăn vì cảm giác thèm thịt nhưng sau đó dần làm quen thực đơn mới. Nhờ tìm hiểu kỹ theo phương pháp khoa học, cô vẫn cung cấp cho cơ thể đủ năng lượng cần thiết.