3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này!

Hậu trường 16/01/2022 10:54

Có mối quan hệ thân thiết với đàn anh Hoài Linh, không ít lần Nam Thư bị cư dân mạng đả kích dựa dẫm, nịnh bợ Hoài Linh để nổi tiếng.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hoài Linh luôn được coi là “cây cổ thụ” vững chãi trong làng giải trí, được đàn em trong nghề hết sức kính trọng, nể phục và ngợi ca. Nổi bật trong số đó là Nam Thư.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 1
Nam Thư thường bị cư dân mạng đả kích nịnh bợ, dựa hơi nghệ sĩ Hoài Linh

Bất kể Hoài Linh an yên, hay khi gặp sóng gió, bê bối đời tư, Nam Thư vẫn dành cho đàn anh sự yêu mến, kính trọng. Tuy nhiên, chính điều này lại không ít lần khiến nữ diễn viên rơi vào thị phi.

Mang tiếng nịnh bợ Hoài Linh

Tháng 2/2020, Nam Thư bị móc mỉa nịnh bợ Hoài Linh. Nguyên nhân xuất phát từ việc nghệ sĩ gạo cội gia nhập mạng xã hội dành cho giới trẻ - TikTok. Chỉ sau 3 ngày kể từ khi đăng clip đầu tiên, kênh Tiktok của anh đã đạt lượng follow gần 3 triệu với lượng xem mỗi clip lên tới chục triệu view. Dù mới gia nhập sân chơi này nhưng danh hài Hoài Linh đã được mọi người gọi với biệt danh "trùm cuối Tiktok", "tân binh quái vật",...

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 2
Hoài Linh vừa tham gia tiktok đã có ngay lượt theo dõi khủng, đánh bay nhiều hot tiktoker

Và đông đảo các nghệ sĩ đàn em đã thể hiện sự yêu mến với Hoài Linh bằng cách chia sẻ link Tiktok và cover lại các clip mà anh đã quay. Trong số những nghệ sĩ đàn em đó, Nam Thư là người năng nổ nhất. Thậm chí trên trang cá nhân của Nam Thư nhiều ngày nay chỉ tập trung cập nhật hoạt động, đăng tải các hình ảnh, clip hậu trường Hoài Linh quay Tiktok. Do đó, cô bị một số dân mạng đưa ra những bình luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng Nam Thư đang "nịnh nọt" Hoài Linh, thậm chí là "dựa hơi" Hoài Linh để thu hút sự chú ý.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 3
Có bình luận mỉa mai nữ diễn viên xu nịnh Hoài Linh

Trước lời lẽ khiêu khích, Nam Thư đáp trả lập tức: "Chị nịnh dữ lắm em, nịnh ai chứ anh Hoài Linh là phải nịnh chứ em. Em muốn cũng đâu có được đâu. Lêu lêu". Cách trả lời anti-fan này của Nam Thư được đánh giá là dí dỏm, thông minh và hài hước. Rất nhiều dân mạng đã bảo vệ cô và cho rằng chỉ thể hiện sự quan tâm, yêu mến của đàn anh thân thiết. Còn việc so sánh các nghệ sĩ thân thiết với nhau về độ nổi tiếng cũng là điều không nên.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 4
Nam Thư cũng không ngần ngại đáp trả luôn anti-fan

Bị mỉa mai “hám fame”, “dựa hơi” Hoài Linh

Khi Hoài Linh vướng scandal tiền kêu gọi từ thiện hồi tháng 5/2021, nghệ sĩ gạo cội bị nghi biển thủ hơn 13 tỷ đồng trong đợt kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung cuối năm 2020, Nam Thư cũng không thoát khỏi thị phi.

Tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết quả giải quyết các đơn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cơ quan điều tra khẳng định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu phạm tội.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 5
Hoài Linh vướng ồn ào chuyện từ thiện khiến danh tiếng bị ảnh hưởng

Không lâu sau đó, Nam Thư hào hứng khoe "quà" Giáng Sinh. Chia sẻ link các bài báo thông tin kết quả điều tra vụ Hoài Linh bị tố "ăn chặn" từ thiện, cô hân hoan: "Quà Noel năm nay thật to bự. Nay mới mở quà nè. Giáng Sinh an lành nhé cả nhà mình ơi".

Bên cạnh lời hay ý đẹp dành cho 2 anh em, một số cư dân mạng lại mỉa mai, cho rằng nữ diễn viên đang "dựa hơi" Hoài Linh.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 6

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 7

Nhiều bình luận kém duyên móc mỉa Nam Thư hám fame, dựa hơi

Trước ý kiến đa chiều, Nam Thư có động thái phản hồi. Dành lời yêu thương với lời hay ý đẹp, nữ diễn viên không quên mỉa mai ngược kẻ công kích.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 8
Nam Thư cũng không quên mỉa mai ngược kẻ công kích mình

Bị chê là “thánh lố”, “làm màu” khi tặng hoa mừng Hoài Linh trở lại

Mới đây nhất, Nam Thư tiếp tục trở thành mục tiêu công kích chỉ vì tặng hoa chúc mừng Hoài Linh trở lại sân khấu. Cụ thể, trong clip được đăng tải, nữ diễn viên kêu khán giả lên tặng hoa Hoài Linh: "Kịch vừa xong 1 cái là chị em tui ập lên sân khấu tặng hoa cho anh chị em diễn viên và cả ê-kíp liền. Mấy anh chị em ở dưới còn lại còn ngại ngần không dám lên và thế là: Lên đi, lên tặng bông đi mọi người ơi, ngại gì. Lên đi - Lê đi - Lên đi. Ok? Mong anh thật nhiều sức khoẻ và sức khoẻ anh mình nha".

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 9
3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 10
3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 11

 

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 12
Chào mừng ngày đàn anh tái xuất, thế nhưng Nam Thư vướng thị phi "nịnh hót"

Bên dưới bài đăng bên cạnh những lời khen của khán giả dành cho thái độ tôn trọng, lúc nào cũng thể hiện sự quý mến đối với nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng có không ít cư dân mạng công kích cô khi cho rằng nữ diễn viên đang nịnh bợ đàn anh.

3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 13
3 lần Nam Thư bị mỉa mai “dựa hơi, xu nịnh” Hoài Linh, lần nào cũng 'sóng gió' thế này! - Ảnh 14
Bỏ ngoài tai những lời ác ý từ cộng đồng mạng, Nam Thư vẫn thể hiện sự thân thiết với người anh yêu quý

Không nhân nhượng, Nam Thư cũng nhanh chóng đáp trả, còn ngầm bảo vệ Hoài Linh trước sự công kích của một bộ phận anti-fan.

Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh

Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh

Vì muốn mọi người cổ vũ cho sự trở lại của Hoài Linh mà Nam Thư bị ném đá và bị chê làm lố.

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