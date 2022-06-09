2 con gái cưng bị nói mặt giống người ở, nữ ca sĩ nhà 400 tỷ có phản ứng gây choáng

Ca sĩ Đoàn Di Băng bắt đầu đi hát từ năm 2010, được công chúng biết đến nhiều hơn sau MV song ca cùng Lý Hải.

Di Băng được biết đến là doanh nhân thành đạt trong mảng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp , bất động sản. Cô cũng là người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm mình sáng lập có tên ghép lại từ tên 2 cô con gái. Người đẹp sinh năm 1990 này khiến không ít người trầm trồ khi sở hữu hàng loạt biệt thự, siêu xe hàng chục tỷ.

Không chỉ gây choáng về tài sản, mà Đoàn Di Băng còn khiến nhiều người "há hốc mồm" khi tiết lộ lương của người giúp việc. Theo đó, trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, đại gia Quận 7 cho biết tiền lương cô trả cho vú em trong gia đình lên đến 120 triệu/tháng. Cuối năm ngoái, Đoàn Di Băng tìm thêm 2 người giúp việc nữa, nâng tổng số thành 5 chỉ để chăm sóc cho các con của vợ chồng nữ doanh nhân này.

Vợ chồng Đoàn Di Băng đưa con cái và các bảo mẫu đi du lịch. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Đoàn Di Băng và vú em rất tốt, cô không xem họ là chủ - tớ mà luôn biết ơn vì đã hết lòng chăm sóc các con. Mới đây, khi bà mẹ 3 con đăng tải những bức ảnh của con gái cùng người giúp việc, không ít những bình luận nhận xét về diện mạo các nhóc tỳ và bà vú. Cụ thể họ cho rằng con gái Yuki của Đoàn Di Băng trông rất giống bảo mẫu riêng của cô bé và con gái Bing Bing cũng có nét giống y chang bảo mẫu riêng của mình.

Khi được nhiều người đồng loạt đưa ra nhận xét này, phản ứng của Đoàn Di Băng khiến ai cũng thấy lạ. Bởi thay vì tức tối hay bày tỏ thái độ không hài lòng khi con gái bị đem nói giống người không huyết thống thì Đoàn Di Băng lại tỏ ra khá thoải mái khi nhìn nhận vấn đề. Cô cho biết, không hề ngạc nhiên trước những lời nhận xét của mọi người vì bản thân cũng thấy điều đó. "Ở chung riết giống nhau quá chừng heng", nữ đại gia quận 7 nói.

Đoàn Di Băng lên tiếng khi con gái bị nhận xét giống người giúp việc. Ảnh: Chụp màn hình

Phản ứng của Đoàn Di Băng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi từ đó cho thấy cô không phân biệt giai cấp chủ - tớ, mà luôn xem người giúp việc như chính các thành viên trong gia đình.

Hai vợ chồng Đoàn Di Băng luôn đối đãi hết lòng với những người giúp việc. Điều này là một cách làm vừa khéo léo vừa tình cảm bởi khi được đối xử tốt thì chắc chắn những người giúp việc cũng sẽ làm tốt nhất công việc của mình. Không những thế, hầu hết vú nuôi đều sống chung với gia đình nên điều đó sẽ giúp cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là những em bé nhỏ sẽ nhận được đầy đủ tình thương từ cả ba mẹ và những vú nuôi như vậy sẽ có thể phát triển tốt hơn.

Vú em nhà Đoàn Di Băng check in những nơi sang chảnh. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh bảo mẫu và vú nuôi nhà Đoàn Di Băng được check in sang chảnh ở các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hoặc du lịch nước ngoài đều là chuyện bình thường vì tất cả đều đã có nữ đại gia quận 7 lo hết.

Không chỉ vậy, Đoàn Di Băng còn tiết lộ trước đây mức lương của bà vú Thiên Kim là 80 triệu đồng/tháng nhưng từ cuối năm ngoái đã được nâng lương lên mức 120 triệu đồng/tháng. Với thu nhập như vậy thì việc bà vú Thiên Kim mua được xe hơi bạc tỷ sau hơn 5 năm làm bà vú không có gì là khó hiểu.

Nói về Thiên Kim, Đoàn Di Băng cho hay bà vú này được trả lương cao hơn nhiều lần so với các bà vú khác do giỏi tiếng Anh, có thể kèm các bé học và hiểu biết trong việc phân tích tâm lý trẻ nhỏ.

Đúng là làm người giúp việc cho gia đình nữ đại gia quận 7 cũng phải khác biệt. Tuy nhiên, đây vốn dĩ là chuyện "có qua có lại cho toại lòng nhau"!