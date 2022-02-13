Vị sếp cứng rắn nhất là đây: Sa thải nhân viên vừa tinh tế, vừa khiến người ta lo sợ mà không dám làm tổn hại công ty

Phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) trong bộ phim Thư ký Kim vì sao thế? là một chàng trai thông minh, tài giỏi nhưng kiêu căng, tự phụ. Anh được đánh giá là một vị sếp khó tính, đáng sợ nhưng cực kì tinh tế

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