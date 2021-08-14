Thanh niên đi vào nhà hàng ngồi cùng bàn với một cặp đôi lạ mặt, ngang nhiên ăn phần ăn người ra đã gọi sẵn và cái kết cho kẻ "ăn chực"

Vào cửa hàng chàng trai ngồi cùng bàn với một cặp đôi và ngang nhiên ăn phần đồ của người ta đã gọi sẵn. Khiến cặp đôi vô cùng bất ngờ và cái kết cho thanh niên thích ăn chực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-di-vao-nha-hang-ngoi-cung-ban-voi-mot-cap-doi-la-mat-ngang-nhien-an-phan-an-nguoi-ra-da-goi-san-va-cai-ket-cho-ke-an-chuc-418011.html