Say mê 'em vợ nhỏ' trên máy tính suốt nhiều giờ đồng hồ, anh chồng bị chính thất cho vài phát chối để cảnh cáo ngay giữa hành lang chung cư

Những anh chồng mê game có lẽ đôi lúc sẽ quên mất giờ giấc và làm phật ý những cô vợ. Tương tự như vậy, trường hợp của anh chồng trong video khiến người xem phải cười nắc nẻ. Vì thói quen mê game khó bỏ, anh chồng bị vợ "tẩn" vài phát chổi để cảnh cáo.
Hài Hước 11:11 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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