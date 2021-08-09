Người đàn ông ngây thơ mang chiếc cốc 'lạ' của bạn gái ra nghịch, hành động cuối clip khiến cư dân mạng 'đứng hình'

Một người đàn ông đã đăng tải một video TikTok hỏi cộng đồng mạng về công dụng của chiếc cốc 'lạ' khi vô tình phát hiện nó trong đồ đạc của bạn gái mình. Có vẻ như anh ấy thật sự không biết khi tự đặt ra rất nhiều giả thuyết cũng như nghịch ngợm với chiếc cốc. Hành động này khiến hội chị em 'sốc toàn tập'.
Hài Hước 10:00 09/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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