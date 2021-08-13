Giám đốc mời lên họp, ông lão ngồi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngủ dậy phán câu "2 tuổi học nói, cả đời học im lặng" ai xem cũng cười té khói

Khi "gừng càng già càng cay" là biết lúc nào nên nói lúc nào cần phải im lặng để vượt qua cơn bão tố. Ngồi dậy chỉ phán mọt câu, ai xem cũng phải cười bể bụng .

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-doc-moi-len-hop-ong-lao-ngoi-ngu-nhu-chua-co-chuyen-gi-xay-ra-ngu-day-phan-cau-2-tuoi-hoc-noi-ca-doi-hoc-im-lang-ai-xem-cung-cuoi-te-khoi-417873.html