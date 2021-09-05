Gia đình người Anh giả vờ 'lên đô' kéo vali đi nghỉ hè trong thời gian cách ly tại nhà, dân tình xem xong cũng 'đú trend' học theo

Gia đình 6 thành viên cùng nhau quay video kỷ niệm, tái hiện lại kỳ nghỉ trong thời gian cách ly tại nhà chống dịch Covid-19. Sau khi đoạn video được đăng tải khiến người xem vô cùng phấn khích và cũng nể phục người nghĩ ra ý tưởng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-nguoi-anh-gia-vo-len-do-keo-vali-di-nghi-he-trong-thoi-gian-cach-ly-tai-nha-dan-tinh-xem-xong-cung-du-trend-hoc-theo-422482.html